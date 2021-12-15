بدون زيت نهائيا البطاطس المقرمشة الخطيرة هشة وخفيفة وأحلى من المحلات

بدون زيت نهائيا البطاطس المقرمشة الخطيرة هشة وخفيفة حيث أن هناك خطأ شائع بأن البطاطس المقلية لابد وأن تتم في طاسة القلي وأن طريقة عملها بطرق أخرى ستفشل، ولكن تعددت طرق ووصفات البطاطس المقلية المقرمشة وبدون أن تتشرب كمية كبيرة من الزيت بدون مقلاية (طاسة)، حيث تعد البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى أطفالنا والتي نتناولها كمقبلات بجانب الأطعمة وتسعى الأمهات لمعرفة كل وصفاتها لعملها لأطفالها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.طريقة عمل البطاطس المقلية في المنزل في الفرن وبدون طاسة مكونات الطريقة:-
- كيلو بطاطس مقطعة على هيئة أصابع.
- كمية من الفلفل الأسود وملح الطعام.
- رشة من جوز الطيب.
- بهارات مشكلة ومتنوعة.
- 1\4 كوب نشا الذرة و1\4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- قومي بوضع التوابل المختلفة على البطاطس قبل أي شيء حيث أن ذلك يزيد من صحتها وطعمها اللذيذ.
- جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مثلًا فهي الدرجة الأمثل لاستخدام الفرن في الشوي.
- ضعي أصابع البطاطس في صينية مناسبة للفرن ورصيها وأدخليها الفرن بعد تسخينه.
- اتركيها حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع وتصبح مقرمشة وهشة ولذيذة.
تعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي نتناولها في حياتنا اليومية ولكن الإفراط في تناولها يحدث أضرار وخيمة لصحة الإنسان وتتمثل فيما يلي:-
- تحتوي على سعرات حرارية عالية وكمية من الدهون الضارة على الصحة العامة.
- تعمل على زيادة الوزن نظرًا لكمية الدهون الموجودة في زيت القلي.
- تساعد في رفع نسبة الكوليسترول في الدم.
- تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة كالأمراض السرطانية ومرض السمنة المفرطة.
- كما أنها تزيد من احتمال حدوث السكتات الدماغية.
- غنية بالكربوهيدرات حيث تحتوي على نسبة عالية منه وذلك يسبب حدوث بعض الأمراض.
- كثرة الملح على البطاطس المقلية لها أثار جانبية سلبية على صحة الإنسان كما أنه يتسبب في ارتفاع مستوى الدم في جسم الإنسان.
- يتسبب في حدوث مشاكل في الكلى والقلب وحدث الجلطات في الدماغ.
- لذلك يجب التقليل من تناول البطاطس المقلية في الزيت وبدلًا عن ذلك قومي بشويها لأطفالك في الفرن بطعم ألذ.
الوسوم
بدون زيت نهائيا البطاطس المقرمشة الخطيرة هشة وخفيفة حيث أن هناك خطأ شائع بأن البطاطس المقلية لابد وأن تتم في طاسة القلي وأن طريقة عملها بطرق أخرى ستفشل، ولكن تعددت طرق ووصفات البطاطس المقلية المقرمشة وبدون أن تتشرب كمية كبيرة من الزيت بدون مقلاية (طاسة)، حيث تعد البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى أطفالنا والتي نتناولها كمقبلات بجانب الأطعمة وتسعى الأمهات لمعرفة كل وصفاتها لعملها لأطفالها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.طريقة عمل البطاطس المقلية في المنزل في الفرن وبدون طاسة مكونات الطريقة:-
- كيلو بطاطس مقطعة على هيئة أصابع.
- كمية من الفلفل الأسود وملح الطعام.
- رشة من جوز الطيب.
- بهارات مشكلة ومتنوعة.
- 1\4 كوب نشا الذرة و1\4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- قومي بوضع التوابل المختلفة على البطاطس قبل أي شيء حيث أن ذلك يزيد من صحتها وطعمها اللذيذ.
- جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مثلًا فهي الدرجة الأمثل لاستخدام الفرن في الشوي.
- ضعي أصابع البطاطس في صينية مناسبة للفرن ورصيها وأدخليها الفرن بعد تسخينه.
- اتركيها حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع وتصبح مقرمشة وهشة ولذيذة.
تعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي نتناولها في حياتنا اليومية ولكن الإفراط في تناولها يحدث أضرار وخيمة لصحة الإنسان وتتمثل فيما يلي:-
- تحتوي على سعرات حرارية عالية وكمية من الدهون الضارة على الصحة العامة.
- تعمل على زيادة الوزن نظرًا لكمية الدهون الموجودة في زيت القلي.
- تساعد في رفع نسبة الكوليسترول في الدم.
- تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة كالأمراض السرطانية ومرض السمنة المفرطة.
- كما أنها تزيد من احتمال حدوث السكتات الدماغية.
- غنية بالكربوهيدرات حيث تحتوي على نسبة عالية منه وذلك يسبب حدوث بعض الأمراض.
- كثرة الملح على البطاطس المقلية لها أثار جانبية سلبية على صحة الإنسان كما أنه يتسبب في ارتفاع مستوى الدم في جسم الإنسان.
- يتسبب في حدوث مشاكل في الكلى والقلب وحدث الجلطات في الدماغ.
- لذلك يجب التقليل من تناول البطاطس المقلية في الزيت وبدلًا عن ذلك قومي بشويها لأطفالك في الفرن بطعم ألذ.