بدون زيت نهائيا البطاطس المقرمشة الخطيرة هشة وخفيفة وأحلى من المحلات

بدون زيت نهائيا البطاطس المقرمشة الخطيرة هشة وخفيفة حيث أن هناك خطأ شائع بأن البطاطس المقلية لابد وأن تتم في طاسة القلي وأن طريقة عملها بطرق أخرى ستفشل، ولكن تعددت طرق ووصفات البطاطس المقلية المقرمشة وبدون أن تتشرب كمية كبيرة من الزيت بدون مقلاية (طاسة)، حيث تعد البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى أطفالنا والتي نتناولها كمقبلات بجانب الأطعمة وتسعى الأمهات لمعرفة كل وصفاتها لعملها لأطفالها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.

كيلو بطاطس مقطعة على هيئة أصابع.

كمية من الفلفل الأسود وملح الطعام.

رشة من جوز الطيب.

بهارات مشكلة ومتنوعة.

1\4 كوب نشا الذرة و1\4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

قومي بوضع التوابل المختلفة على البطاطس قبل أي شيء حيث أن ذلك يزيد من صحتها وطعمها اللذيذ.

جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مثلًا فهي الدرجة الأمثل لاستخدام الفرن في الشوي.

ضعي أصابع البطاطس في صينية مناسبة للفرن ورصيها وأدخليها الفرن بعد تسخينه.

اتركيها حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع وتصبح مقرمشة وهشة ولذيذة.

طريقة عمل البطاطس المقلية في المنزل في الفرن وبدون طاسة مكونات الطريقة:-خطوات العمل:-أضرار الإفراط في تناول البطاطس المقلية في الزيت

تعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي نتناولها في حياتنا اليومية ولكن الإفراط في تناولها يحدث أضرار وخيمة لصحة الإنسان وتتمثل فيما يلي:-