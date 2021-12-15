بوش مكرمش.. طريقة عمل الأرز بلبن مثل أشهر المحلات وبتكلفة لا تذكر

طريقة عمل الأرز بلبن، ترغب الكثير من السيدات فى تطبيق طريقة عمل الأرز بلبن كما يتم عمله فى أكبر محلات الحلويات بطعمه اللذيذ المميز، لذلك سنتعرف على أسرار نجاح الأرز بلبن وتحضيره منزليا بطريقة تشبه المحلات وتجعلك تتوقفين تماما عن شرائه جاهزا وذلك بتكلفة لا تذكر، فقط تبعي الخطوات التالية:

طريقة عمل الأرز بلبن على أصوله

المكونات:

– 2 كيلو لبن.

– كوب أزر مغسول ومصفى.

– كوب لبن بارد.

– كوب سكر.

– 2 ملعقة نشا.

– 2 ملعقة كريم شانتيه.

– ملعقة صغيرة فانيليا.

نضع مقدار الأرز على 2 كيلو من الحليب فى حلة على أن يكون الأرز مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة ثم يصفى.

نضع المكونات على النار مع التقليب الجيد المستمر حتى الغليان.

بعد أن يغلى الأرز نطفئ النار ونغطى الحلة ونتركه لمدة ساعة.

نقلب الأرز مع اللبن ونضعهم على النار مرة أخرى لمدة خمس دقائق مع التقليب حتى نتأكد من تسوية الأرز تماما.

نضف السكر إلى الأرز ونقلب حتى يذوب السكر تماما.

فى وعاء نضع نصف كوب من اللبن البارد ثم نضع عليه مقدار النشا مع التقليب الجيد ثم يتم إضافتهما إلى خليط الأرز ونقلب المكونات جيدا بالمضرب اليدوي حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات.

فى وعاء أخر نضع نصف كوب اللبن المتبقي ونضف إليه الكريم شانتيه ونقلبهما مع بعضهما البعض ثم نضفهما إلى خليط الأرز على النار مع التقليب.

نضف أخيرا الفانيليا ونقلب المكونات مع بعضها ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نرفع الخليط من على النار.

نفرغ الأرز فى أطباق التقديم ثم نضع الأطباق فى صينية فرن.

ندخل الصينية إلى الفرن تحت الشواية لنحمر وجه الأرز وذلك حسب الرغبة.

إذا كنتي لا ترغبين فى إدخال الأرز بلبن فى الشواية فقط ضعيه فى أطباق التقديم ثم قومى بتوزيع المكسرات على الوجه.

خطوات عمل الأرز بلبن في البيت زي الجاهز

يتميز طبق الأرز بلبن أنه من الأطباق الشتوية والتي يفضل تناولها الكبار والصغار فى فضل الشتاء، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويمنحه الدفئ المميز في الشتاء، حضريه لأفراد أسرتك الآن بأقل التكاليف.