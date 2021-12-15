الخبز المنفوخ المقلي بدون تخمير بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وبمذاق روعة

الخبز المنفوخ المقلي ، من أنواع الخبز اللذيذ والشهي والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، كما أنه خفيف على المعدة، ومذاقه لذيذ ومميز وشهي أيضا، ويقدم مع أكلات متنوعة ومميزة مثل المشاوي مثل صيادية سمك فيليه، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل منزل أيضاً، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المنفوخ المقلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات الخبز المنفوخ المقلي

يتكون الخبز المنفوخ المقلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ماء مغلي (200 مل).

2 كوب ونصف دقيق (300 جم).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 كوب ونصف زيت نباتي للقلي (500 مل).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الخبز المنفوخ المقلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء المغلي والملح والسكر، ثم نقلب جيدا حتى تذوب المكونات. ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق. ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة. بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم. ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة. ثم نضع مقلاة على نار عالية، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن جيدا. بعد ذلك نضيف إلى المقلاة الخبز، ثم نقوم بسكب الزيت عليه بالملعقة لكي ينتفخ وعندما يكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبه على الجهة الثانية، ثم نتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا. ثم نرفع الخبز من المقلاة على مناديل مطبخ، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين. ثم نقدم الخبز المنفوخ في طبق التقديم كباب الدجاج المشوي. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح الخبز المنفوخ المقلي

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح الخبز المنفوخ، وهي كالآتي: