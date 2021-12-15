اطيب وجبة عشاء بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبمذاق لذيذ وروعة ومميز

اطيب وجبة عشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اطيب وجبة عشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات اطيب وجبة عشاء

تتكون اطيب وجبة عشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.

ربع كوب زيت.

حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

5 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم.

6 بيضات.

ثوم بودرة.

5 أرغفة من خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه).

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

نعناع يابس.

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على اطيب وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف البابريكا والبهارات المشكلة والشطة ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلبهم. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم، ثم نتركهم حتى تنضج الطماطم مع التقليب من وقت لآخر. ثم نحضر قالب سهل الفك ونضع فيه ورقة خبز، ثم نفرد فيه 5 أرغفة من خبز التورتيلا مع مراعاة وضع أطرافه على حواف القالب. بعد ذلك نوزع خليط الطماطم والبصل فوق الخبز ونساويه جيدا. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والبابريكا والثوم البودر والنعناع اليابس والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا. ثم نسكب خليط البيض فوق خليط الطماطم. بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل، ثم نتركها حتى تنضج لمدة نصف ساعة تقريبا. ثم نخرج القالب من الفرن ونوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة ونعناع يابس وبابريكا. ثم ندخل القالب الفرن مرة ثانية ونتركه حتى تذوب الجبنة. بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ونزين الوجبة بالبقدونس المفروم ناعم، ثم نفكه. ثم نقدم وجبة العشاء في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

نغسل الطماطم جيدا، ثم نقطعه مكعبات وسط. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه ناعم جدا. ثم نصفي عصير الطماطم جيدا بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير