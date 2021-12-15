طريقة عمل الدجاج المشوي بسر تتبيلة الحاتي الخطيرة جربيها وستسعد عائلتك

يعتبر الدجاج من أشهر أنواع اللحوم البيضاء والتي يقبل الجميع على تناولها بشكل كبير أكثر من اللحوم الحمراء، حيث يتميز اللحم الأبيض بطعمه الخطير وسهولة مضغه وإمكانية إعداده بالكثير من الطرق المختلفة، وتعتبر طريقة الدجاج المشوي من أكثر الطرق التي يزداد الإقبال عليه بشكل كبير من ربات البيوت، وعادة ما يتم شرائها من المطاعم حيث تتميز طريقتهم في إعداده بطعم رائع ورائحة شهية، ولذلك قررنا أن نقدم لكل أم ترغب في تقديم الدجاج المشوي لعائلتها طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي الخطيرة.

طريقة عمل الدجاج المشوي

الدجاج المشوي من الوصفات التي تعرف في العالم كله، ولكن تختلف طريقة إعداده من مكان لأخر وسر نجاح الدجاج المشوي هو التتبيلة الخطيرة، التي تزيد من طعم اللحم اللذيذ، وتحتوي التتبيلة على كافة أنواع البهارات وغيرها من الخضروات التي تضيف له طعم في غاية الروعة، فقط عليكِ سيدتي باتباع الطريقة التي سوف نذكرها عليكِ وسوف تسعدين عائلتك بأحلى وألذ دجاج مشوي.

دجاجة كبيرة يتم تقطيعها لأربعة أجزاء أو ثمانية حسب الرغبة.

5 فصوص من الثوم.

بصلة كبيرة.

عيدان من الروز ماري الأخضر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

2 حبة فلفل أخضر.

زبادي.

بهارات دجاج.

حبهان مطحون.

كاري.

زنجبيل مطحون.

في بداية الأمر بعد تقطيع الدجاج يتم غسله بشكل جيد للغاية وغسله من خلال الدقيق الأبيض جيداً، ثم نقوم بنقعه في محلول ماء وملح وخل وليمون لمدة ربع ساعة حتى لا يكون بها رائحة زفارة.

في الكبة نفرم الروز ماري والفلفل الأخضر والبصل والثوم وزيت الزيتون ونفرمهم بشكل جيد.

ننزل بالتوابل كلها “ملح، فلفل أسود، كاري، زنجبيل مطحون، بهارات دجاج، حبهان والزبادي” ونفرهم من جديد.

يتم عمل شقوق في الدجاج بالسكين ونقوم بوضع التتبيلة عليها وندخلها في الشقوق من كل الجوانب.

نضع الدجاجة في كيس بلاستيك وتحفظ في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

يتم شوي اللحم على شواية الفحم أو في صينية في الفرن مع وصع قطعة من الفحم فيها.

وبذلك نكون جهزنا أفضل دجاج مشوي بتتبيلة خطيرة جداً ويقدم بالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير: