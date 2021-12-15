اصنعي بنفسك كريم الكركم والحليب وتمتعي ببشرة بيضاء وأكثر نضارة وحيوية

كريم الكركم والحليب من أروع الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تباع في الصيدليات بأسعار باهظة الثمن، وتحتوي على مواد كيميائية ضارة وتسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، كما يساعد في توريد البشرة وإعطائها النعومة والترطيب الذي يظهرها بشكل رائع وجميل، ويزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، ويساعد على توحيد لون البشرة ويمتص الدهون المتراكمة داخلها، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم النشا والكركم، وكريم لبان الذكر والنشا، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والحليب السحري، الذي سوف يجعل البشرة بيضاء ونضرة وخالية من التجاعيد تمامًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والحليب مكونات كريم الكركم والحليب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والحليب الجبار في التخلص من عيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به الكركم، والنشا، والحليب، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة زبت جوز الهند للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تمامًا. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونغلقها جيدًا، ثم نحتفظ بها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم ونتركه مدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. يفضل المداومة على استخدام الكريم لمدة شهر أو شهرين حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم الكركم والحليب للبشرة يحتوي هذا الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:- يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر نعومة.

يقضي على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً.

يحارب البكتيريا والفطريات المسببة للبثور السوداء.

يخلص البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف ويجعلها رطبة طول اليوم.

يعيد للبشرة شبابها ونضارتها ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يحتوي على مواد طبيعية تساعد على شد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

يساهم في تفتيح لون البشرة الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب. ماسك الكركم والحليب ماسك الكركم والحليب سوف نتعرف معكم متابعينا على أسهل طريقة لعمل ماسك الكركم والحليب بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به نصف كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من مطحون الكركم، ثم نقوم بخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بفرد الماسك على البشرة بالتساوي، ثم نتركه مدة تتراوح ما بين 20 دقيقة و30 دقيقة. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ونكرر وضع الماسك مرة كل أسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد. الوسوم

كريم الكركم والحليب من أروع الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تباع في الصيدليات بأسعار باهظة الثمن، وتحتوي على مواد كيميائية ضارة وتسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، كما يساعد في توريد البشرة وإعطائها النعومة والترطيب الذي يظهرها بشكل رائع وجميل، ويزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، ويساعد على توحيد لون البشرة ويمتص الدهون المتراكمة داخلها، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم النشا والكركم، وكريم لبان الذكر والنشا، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والحليب السحري، الذي سوف يجعل البشرة بيضاء ونضرة وخالية من التجاعيد تمامًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والحليب مكونات كريم الكركم والحليب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والحليب الجبار في التخلص من عيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به الكركم، والنشا، والحليب، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة زبت جوز الهند للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تمامًا. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونغلقها جيدًا، ثم نحتفظ بها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم ونتركه مدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. يفضل المداومة على استخدام الكريم لمدة شهر أو شهرين حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم الكركم والحليب للبشرة يحتوي هذا الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:- يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر نعومة.

يقضي على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً.

يحارب البكتيريا والفطريات المسببة للبثور السوداء.

يخلص البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف ويجعلها رطبة طول اليوم.

يعيد للبشرة شبابها ونضارتها ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يحتوي على مواد طبيعية تساعد على شد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

يساهم في تفتيح لون البشرة الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب. ماسك الكركم والحليب ماسك الكركم والحليب سوف نتعرف معكم متابعينا على أسهل طريقة لعمل ماسك الكركم والحليب بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به نصف كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من مطحون الكركم، ثم نقوم بخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بفرد الماسك على البشرة بالتساوي، ثم نتركه مدة تتراوح ما بين 20 دقيقة و30 دقيقة. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ونكرر وضع الماسك مرة كل أسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد.

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