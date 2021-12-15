كيكة البرتقال فالخلاط وأسباب نجاح أي كيك وتجنب هبوط الكيكة

طريقة عمل كيكة البرتقال فالخلاط. مع بداية دخول موسم الشتاء المعروف بانخفاض درجات الحرارة التي تتبعها نزلات البرد الشديدة. يبدأ الناس في البحث عن كل ما يحتوي علي فيتامين سي أو ما يساعد علي رفع المناعة وذلك لتجنب نزلات البرد وخاصة عند الأطفال المعروفين بضعف المناعة. ولهذا سنقدم لكم اليوم احلي طريقة لعمل كيك البرتقال في الخلاط الخرافي بأبسط المقادير وأسهل الخطوات لتتشجعي وتنفذيها معنا خطوة بخطوة وتستمتعي بها أنتي وأسرتك. طريقة عمل كيك البرتقال في الخلاط بالخطوات طريقة عمل كيك البرتقال في الخلاط بالخطوات المقادير: عدد 4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

عدد 1 ونصف كوب سكر أبيض.

1 كوب من عصير البرتقال الفريش.

باكو من الباكنج بودر.

عدد 2 باكو من الفانيليا.

رشه ملح. خطوات التحضير كيكة البرتقال في الخلاط: في الخلاط ضيفي مقدار البيض والفانيليا والسكر وعصير البرتقال. قومي بالخفق جيدا حتي تمام التجانس.

في بوله خارجية ضيفي مقدار المكونات الجافة كالدقيق والباكنج بودر وذرة الملح. وامزجيهم سويا.

الآن ضيفي مقدار الخلاط إلي المقادير الجافة وأمزجهم جيدا في اتجاه واحد حتي الحصول علي قوام متجانس.

في قالب الخبز قومي بتبطينه جيدا باستخدام مادية دهنية مضاف إليها طبقة دقيق خفيفة. وضعي فيها الخليط المجهز وادخليها إلي الفرن المسخن مسبقا علي درجة 180 لمدة 20 دقيقة. تعرفي أيضا علي طريقة سهلة لعمل البان كيك في المنزل بأبسط المقادير. أسباب نجاح الكيك وتجنب هبوط الكيكة أسباب نجاح الكيك وتجنب هبوط الكيكة يوجد بعض الأخطاء التي علينا تجنبها أثناء تجهيز الكيكة وبعض الخطوات التي علينا اتباعها واليكي تلك الخطوات البسيطة التي تساعدك علي الوصول إلي افضل لون وأفضل قوام للكيك: أبداي بتسخين الفرن قبل البدء في خطوات تحضير الكيك للوصول إلي درجة الحرارة المطلوبة. جهزي قوالب الخبز أولا قبل البدء في العجين حيث أن انتظار الكيكة خارج الفرن من أسباب هبوطها. عند مزج الخليط قومي بالتقليب في اتجاه واحد لتجنب دخول هواء في طبقات الكيك الذي يعمل علي هبوطها. بعد وضع الخليط في الصينية أو قوالب الخبر. باستخدام عود خشبي مرريه علي وجه الخليط للتخلص من اي فقاعات هوائية بالداخل. أخيرا عدم الفتح باب الفرن علي القالب حتي تمام التسوية لتجنب هبوط الكيك. الوسوم

طريقة عمل كيكة البرتقال فالخلاط. مع بداية دخول موسم الشتاء المعروف بانخفاض درجات الحرارة التي تتبعها نزلات البرد الشديدة. يبدأ الناس في البحث عن كل ما يحتوي علي فيتامين سي أو ما يساعد علي رفع المناعة وذلك لتجنب نزلات البرد وخاصة عند الأطفال المعروفين بضعف المناعة. ولهذا سنقدم لكم اليوم احلي طريقة لعمل كيك البرتقال في الخلاط الخرافي بأبسط المقادير وأسهل الخطوات لتتشجعي وتنفذيها معنا خطوة بخطوة وتستمتعي بها أنتي وأسرتك. طريقة عمل كيك البرتقال في الخلاط بالخطوات طريقة عمل كيك البرتقال في الخلاط بالخطوات المقادير: عدد 4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

عدد 1 ونصف كوب سكر أبيض.

1 كوب من عصير البرتقال الفريش.

باكو من الباكنج بودر.

عدد 2 باكو من الفانيليا.

رشه ملح. خطوات التحضير كيكة البرتقال في الخلاط: في الخلاط ضيفي مقدار البيض والفانيليا والسكر وعصير البرتقال. قومي بالخفق جيدا حتي تمام التجانس.

في بوله خارجية ضيفي مقدار المكونات الجافة كالدقيق والباكنج بودر وذرة الملح. وامزجيهم سويا.

الآن ضيفي مقدار الخلاط إلي المقادير الجافة وأمزجهم جيدا في اتجاه واحد حتي الحصول علي قوام متجانس.

في قالب الخبز قومي بتبطينه جيدا باستخدام مادية دهنية مضاف إليها طبقة دقيق خفيفة. وضعي فيها الخليط المجهز وادخليها إلي الفرن المسخن مسبقا علي درجة 180 لمدة 20 دقيقة. تعرفي أيضا علي طريقة سهلة لعمل البان كيك في المنزل بأبسط المقادير. أسباب نجاح الكيك وتجنب هبوط الكيكة أسباب نجاح الكيك وتجنب هبوط الكيكة يوجد بعض الأخطاء التي علينا تجنبها أثناء تجهيز الكيكة وبعض الخطوات التي علينا اتباعها واليكي تلك الخطوات البسيطة التي تساعدك علي الوصول إلي افضل لون وأفضل قوام للكيك: أبداي بتسخين الفرن قبل البدء في خطوات تحضير الكيك للوصول إلي درجة الحرارة المطلوبة. جهزي قوالب الخبز أولا قبل البدء في العجين حيث أن انتظار الكيكة خارج الفرن من أسباب هبوطها. عند مزج الخليط قومي بالتقليب في اتجاه واحد لتجنب دخول هواء في طبقات الكيك الذي يعمل علي هبوطها. بعد وضع الخليط في الصينية أو قوالب الخبر. باستخدام عود خشبي مرريه علي وجه الخليط للتخلص من اي فقاعات هوائية بالداخل. أخيرا عدم الفتح باب الفرن علي القالب حتي تمام التسوية لتجنب هبوط الكيك.

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