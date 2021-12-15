طريقة مبتكرة لتحضير كفتة الدجاج المقلية تعلميها الآن بأسهل الخطوات والمكونات

تعتبر الكفتة من الأكلات المشهورة لدي الكثير حيث أن الكثير من الأشخاص يقبلون على تناولها، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، ومن المتعارف عليه أن الكفتة تحضر من اللحمة المفرومة، واليوم في مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على طريقة مبتكرة من كفتة الدجاج المقلية.

طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية

الكفتة من الأكلات السريعة التي حازت على إعجاب الكثير من محبي الأكلات السريعة، لذا تبحث الكثير من السيدات عن أحدث الطرق المبتكرة لتجهيزها في المنزل لسلامة أسرتها والآن في مقالنا هذا سنوضح لكم أكلة مبتكرة لعمل كفتة الدجاج المقلية تعلميها الآن ومكوناتها تتمثل في كلا من:

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

مبشور بصلة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البقسماط المطحون.

2 من صدور الدجاج المفروم.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء واسع ومناسب.

نضع فيه مفروم الدجاج والبصل والكمون والفلفل الأسود والملح والزعتر.

ثم بعد ذلك يضاف البقسماط والبيض إلى المكونات السابقة ويقلب جيدا ثم يترك ساعتين لكي يرتاح.

بعد مرور الساعتين يشكل الخليط على هيئة أصابع متوسطة الحجم.

يسخن الزيت على نار متوسطة ونضع أصابع الكفتة ويتم تقليبها جيدا حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج الأصابع الذهبية اللون في طبق التقديم وتقدم بجانب السلطة.

فوائد كفتة الدجاج

يعتبر الدجاج مصدرا غنيا للبروتين لذلك يعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم بالإضافة إلى المكونات المضافة للكفتة، وإليكم أبرزفوائد كفتة الدجاج، والتي تتمثل في كلا من: