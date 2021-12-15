طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش في البيت دون إضافة بيض

يعتبر البسكويت من أشهر أنواع السناكس التي تعرف في كل مكان، والذي يلقى قبولاً كبيراً من الكبار والصغار، ويوجد أصناف متعددة لعمل البسكويت المختلفة، وبسكويت الزبدة من أشهر أنواعه الذي يتميز بطعم في غاية الروعة وقوامه الهش الذي يدوب في الفم، ومن السهل للغاية إعداد بسكويت الزبدة في البين بكل سهولة بمكونات غير مكلفة، واليوم سوف نطلعكم على طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

هناك البعض يبتعدون عن تناول البيض بسبب البيض، فمن الممكن للغاية إعداد بسكويت الزبدة دون إضافة البيض وسيكون هش جداً وبطعم رائع لا يقاوم، ويمكن تقديم بسكويت الزبدة في أي وقت سواء وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع كوب الشاي واللبن.

2 كأس من الدقيق الأبيض.

كأس سكر بودر.

كأس زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة لبن سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبير حليب بودر.

في وعاء كبير نضع الزبدة مع السكر والفانيليا ونخفقهما بشكل جيد سواء من خلال العجان الكهربائي أو مضرب البيض، وهذا حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل.

نضيف النشا واللبن البودر ونستمر في الخفق لمدة خمسة دقائق، مع إضافة ملعقة اللبن.

نضع الخليط السائل على الدقيق ونقلب المكونات جيداً لتتكون عجينة طرية.

تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة ساعة في الثلاجة.

نضع العجينة بين ورقتين من الزبدة ونفرد العجينة بسمك متوسط، وتحفظ في الثلاجة على هذا الوضع لمدة 10 دقائق.

تشكل العجينة فيما بعد بالشكل المرغوب فيه، ونرصه في صينية الفرن.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يختبز ويأخذ اللون الذهبي.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك لمدة خمس دقائق في الصينية حتى يتماسك قليلاً.

يرص البسكويت في طبق التقديم ويرش عليها السكر البودر، ثم يقدم مع كوب الشاي بألف هنا أو يحفظ في عبوة محكمة الغلق لحين استخدامه.

المكونات:طريقة التحضير:

ملحوظة: من أهم أسرار نجاح البسكويت أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وأن تحفظ العجينة في الثلاجة لترتاح ويكون قوامها متماسك وهش.