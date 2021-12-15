بسرعة الصاروخ.. بالمشط هتلفي ورق العنب والكرنب أكتر من 7 كيلو في دقيقة واحدة بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمشط فقط طريقة متميزة ترغب كل السيدات في التعرف عليها لاتباعها في المنزل أثناء التحضير لوصفة المحشي، والتي تعتبر من الوصفات الممتازة الشائعة والأكثر شعبية حيث أن تلك الوصفة أيضا من بين أكثر ما تمتاز به أنها عبارة عن خلطة ما بين عدد كبير من أنواع الخضراوات، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها يتم الحش السريع هي تلك الطريقة الجديدة والتي تكون معتمدة على المشط وعبر الآتي من مجمل الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على تلك الطريقة والتي تساعد في اللف للورق بمنتهى السهولة، والطريقة من شأنها أن تساعد ربة المنزل على أن تنجز كمية من الورق وحشوها بوقت قليل ومن دون جهد وإليكم الطريقة بالتفصيل عبر ما يلي من السطور الآتية.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط فقط

من الممكن أن يتم اللف للكرنب، وكذلك لورق العنب من خلال تلك الطريقة حيث تعتبر وصفة الملفوف والمستعمل لحشوها المشط من بين أفضل الطرق التي تساعد على الانتهاء السريع من خطوة الحشو، وخطوات طريقة الحشو بالاستعانة بالمشط تكون كما يلي ذكره في النقاط التالية:

التجهيز لخلطة المحشي من خلال وضع الأرز مع المكونات الأخرى من التوابل والصلصة.

البدء في التجهيز للورق المراد حشوه بعد سلقه بالماء مع الكمون.

بعد ذلك يتم وضع الورق فوق طبق يكون مسطح.

نقوم بعد ذلك بوع المشط في منتصف الورق بحيث يكون البعد ما بينه وبين أعلى الورق يكون مستطيل كبير يسهل تقسيمه بالسكين لشرائح مربعة صغيرة.

نقوم بعد ذلك بالإحضار للخليط الذي قد تم تحضيره ومن ثم يتم توزيع الخلطة بكميات قليلة على كل مربع من الورق سواء ورق عنب أو ورق كرنب.

بعدها تبدأ ربة المنزل في اللف لكل الورق المتاح لديها.

توزيع الملفوف في داخل الوعاء بالكمية الملائمة والتي تصل لثلاث أرباع الوعاء.

التسوية تكون من خلال الإضافة لمرقة من النوع المفضل والتسوية فوق شعلة متوسطة.

الطريقة بسيطة ومن الممكن الانتهاء من كل الكمية خلال أقل من أربعين دقيقة.

خطوات الحشو باستعمال المشط