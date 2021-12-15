الذ لقمة قاضي بزجاجة بيبسي فارغة هشة ومقرمشة وطعمها أحلى من الجاهزة

طريقة من أفضل الطرق التي تملأ مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت الإلكترونية هي طريقة تحضير لقمة القاضي بزجاجة فارغة وتعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الشهيرة التي نحبها جميعًا ولكن تفشل بعض ربات البيوت في صنعها هشه كالتي نشتريها من المحلات، أما هذه الطريقة سنوضح لكم كل الأسرار التي من الممكن أن تجعلها لذيذة وأفضل من المباعة في المحلات بحيث يمكنك تحضيرها في أي وقت لتقديمها في المناسبات أو العزومات. الذ لقمة قاضي بزجاجة بيبسي فارغة هشة ومقرمشة مقادير الطريقة كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من الزيت النباتي.

خميرة فورية في ملعقة واحدة

1\2 كوب من السكر المطحون الناعم.

كمية من الفانيليا السائلة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

بعض من الماء للعجن.

رشة ملح ناعم.

زيت قلي. مقادير التزيين جوز هند مبشور.

عسل النحل.

صوص من الشيكولاتة. خطوات عمل الطريقة أول شيء قومي بخلط كل المكونات الأولى مع بعضها البعض حتى تصبح خليط واحد متجانس ويمكنك خلطها باليد أو بالخلاط الكهربائي.

اتركي العجينة التي حصلتي عليها في مكان درجة حرارته مناسبة حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

باستخدام زجاجة فارغة تمامًا ضعي قالب العجين كامل داخل الزجاجة وغطيها بغطائها.

ضعي طاسة القلي على النار وسخنيها على حرارة نار مناسبة حتى يقدح الزيت ويكون جاهز.

افتحي غطاء الزجاجة فتحة دائرية بحيث يمكنك ضخ العجينة على شكل كرات وهذه الخطوة هي ما تجعل الحلوى هشخ.

يجب وضع العجينة داخل الزيت الساخن وليس باردًا نهائي.

بعد وضع لقمة القاضي داخل الزيت قومي بتقليبها من جميع النواحي حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع.

بعد إخراجها من الزيت والانتهاء من الكمية التي تريدين تحضيرها رصيها داخل طبق مستوي ومسطح.

ضعيها في الشربات ثم في الثلاجة لمدة معينة حتى تبرد. عمل شربات الحلويات الذ لقمة قاضي بزجاجة بيبسي فارغة هشة ومقرمشة مقادير الطريقةمقادير التزيينخطوات عمل الطريقةعمل شربات الحلويات مقادير الشربات:- كوب و1\2 سكر.

كمية من الماء.

عصير الليمون.

الفانيليا. الخطوات:- ضعي وعاء على النار وأضيفي له السكر والماء لمدة 10 دقائق حتى يغلي تمامًا.

أضيفي للماء والسكر المغليين على النار كل من عصير الليمون والفانيليا.

بعد ذلك اغمسي لقمة القاضي في الشربات. الوسوم

طريقة من أفضل الطرق التي تملأ مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت الإلكترونية هي طريقة تحضير لقمة القاضي بزجاجة فارغة وتعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الشهيرة التي نحبها جميعًا ولكن تفشل بعض ربات البيوت في صنعها هشه كالتي نشتريها من المحلات، أما هذه الطريقة سنوضح لكم كل الأسرار التي من الممكن أن تجعلها لذيذة وأفضل من المباعة في المحلات بحيث يمكنك تحضيرها في أي وقت لتقديمها في المناسبات أو العزومات. الذ لقمة قاضي بزجاجة بيبسي فارغة هشة ومقرمشة مقادير الطريقة كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من الزيت النباتي.

خميرة فورية في ملعقة واحدة

1\2 كوب من السكر المطحون الناعم.

كمية من الفانيليا السائلة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

بعض من الماء للعجن.

رشة ملح ناعم.

زيت قلي. مقادير التزيين جوز هند مبشور.

عسل النحل.

صوص من الشيكولاتة. خطوات عمل الطريقة أول شيء قومي بخلط كل المكونات الأولى مع بعضها البعض حتى تصبح خليط واحد متجانس ويمكنك خلطها باليد أو بالخلاط الكهربائي.

اتركي العجينة التي حصلتي عليها في مكان درجة حرارته مناسبة حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

باستخدام زجاجة فارغة تمامًا ضعي قالب العجين كامل داخل الزجاجة وغطيها بغطائها.

ضعي طاسة القلي على النار وسخنيها على حرارة نار مناسبة حتى يقدح الزيت ويكون جاهز.

افتحي غطاء الزجاجة فتحة دائرية بحيث يمكنك ضخ العجينة على شكل كرات وهذه الخطوة هي ما تجعل الحلوى هشخ.

يجب وضع العجينة داخل الزيت الساخن وليس باردًا نهائي.

بعد وضع لقمة القاضي داخل الزيت قومي بتقليبها من جميع النواحي حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع.

بعد إخراجها من الزيت والانتهاء من الكمية التي تريدين تحضيرها رصيها داخل طبق مستوي ومسطح.

ضعيها في الشربات ثم في الثلاجة لمدة معينة حتى تبرد. عمل شربات الحلويات الذ لقمة قاضي بزجاجة بيبسي فارغة هشة ومقرمشة مقادير الطريقةمقادير التزيينخطوات عمل الطريقةعمل شربات الحلويات مقادير الشربات:- كوب و1\2 سكر.

كمية من الماء.

عصير الليمون.

الفانيليا. الخطوات:- ضعي وعاء على النار وأضيفي له السكر والماء لمدة 10 دقائق حتى يغلي تمامًا.

أضيفي للماء والسكر المغليين على النار كل من عصير الليمون والفانيليا.

بعد ذلك اغمسي لقمة القاضي في الشربات.

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