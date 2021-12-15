طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية تحضر من سمك الهامور اللذيذ

معكم طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية التي تحضر من سمك الهامور الشهي اللذيذ دائما تحضر المقلوبة من اللحم أو من الدجاج ولكن اليوم نحضر لكم طريقة عمل مقلوبة اخرى وهي مقلوبة فيلية سمك الهامور الطيب مع المكونات المعروفة للمقلوبة معنا من خلال موقع ثقفني الإخباري سوف تجددي من أنواع أطباق مائدتك حتى تتعرفي على كل أنواع الأطباق المختلفة الغير معتاد بعيدا عن الأطباق المعروفة تابعي معنا مكونات الوصفة من مقلوبة السمك الفيلية الشهية. طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية نحض مقدار 2 كوب من الأرز الأبيض طويل الحبة مغسول ومصفى جيدا.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

2 ملعقة صغيرة من اللومي المجفف الناعم.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

2 ثمرة باذنجان متوسطة الحجم مقطعة على شكل دوائر.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

4 قطع من الزبدة.

1 كوب من الزيت النباتي للقلي.

1 راس قرنبيط صغير مقسمة لزهرات متوسطة الحجم.

600 جرام من سمك الهامور المقسم إلى قطع.

1 بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرم ناعم.

عدد 6 فصوص ثوم مفرومين.

2 مكعب من مرقة الدجاج.

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الساخن. طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية للزينة… 1 حبة بصل متوسطة الحجم مشرحة ومقلية.

ثلث كوب من الصنوبر المحمص قليلا. طريقة تحضير مقلوبة السمك الفيلية ضعي كل التوابل في وعاء واخلطيهم مع بعض ومعهم الأرز الرطب ثم اتركيهم جانبا لمدة 15 دقيقة حتى يتجانسوا مع بعض. بعد ذلك قومي بتقشير تقطيع الباذنجان على شكل دوائر بسمك 2 سم ثم قومي برشهم بالملح واتركيهم جانبا حتى يصفى الماء من الباذنجان. ضعي المقلاة علي النار بها زيت وعندما يسخن اقلي الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبيا. يجهز قدر لطهي الأرز ثم ذوبي نصف مقدار الزبدة واقلي فيها زهرات القرنبيط حتى تصير باللون الذهبي واحرصي على أن لا تنضج تماما ثم أخرجيها واتركيها في طبق جانبي. في نفس القدر يقلى السمك بهدوء حتى يكتسب اللون الذهبي دون النضج بالكامل ثم أخرجيه في طبق ويترك جانبا. اجعلي درجة حرارة النار متوسطة و في نفس القدر وذوبي الباقي من الزبدة. ثم ضعي البصل المفروم والثوم ونقلب حتى يصبح اللون شفاف. نضع نصف كوب الأرز المتبقي مع التوابل على الوجه مع التقليب برفق. ثم نضع عليهم طبقة من الباذنجان المقلي ثم طبقة من قطع السمك المقلي ونضع فوقه طبقة اخرى من الأرز. ثم نضع طبقة من القرنبيط المقلي ثم النصف الباقي من قطع السمك ونفرد عليهم طبقة من الأرز المتبقي. ذوبي مكعب مرقة الدجاج في كوب من الماء الساخن وصبي فوق الأرز وغطي القدر تماما.

ويطهى القدر على نار متوسطة الحرارة حتي يتم نضج الأرز نحو 25 دقيقة. نضع مقلاة على النار ونقلي فيها شرائح البصل والصنوبر مع ملعقة الزيت نقلب باستمرار حتى يصبح اللون ذهبيا. طريقة تحضير مقلوبة السمك الفيلية عند انتهاء من كل الخطوات السابقة نقوم بقلب محتويات القدر بحرص فوق طبق تقديم كبير وتزين بشرائح البصل المقلية والصنوبر وقديمي لأسرتك احلي واجمل مقلوبة السمك الساخنة. الوسوم

معكم طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية التي تحضر من سمك الهامور الشهي اللذيذ دائما تحضر المقلوبة من اللحم أو من الدجاج ولكن اليوم نحضر لكم طريقة عمل مقلوبة اخرى وهي مقلوبة فيلية سمك الهامور الطيب مع المكونات المعروفة للمقلوبة معنا من خلال موقع ثقفني الإخباري سوف تجددي من أنواع أطباق مائدتك حتى تتعرفي على كل أنواع الأطباق المختلفة الغير معتاد بعيدا عن الأطباق المعروفة تابعي معنا مكونات الوصفة من مقلوبة السمك الفيلية الشهية. طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية نحض مقدار 2 كوب من الأرز الأبيض طويل الحبة مغسول ومصفى جيدا.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

2 ملعقة صغيرة من اللومي المجفف الناعم.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

2 ثمرة باذنجان متوسطة الحجم مقطعة على شكل دوائر.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

4 قطع من الزبدة.

1 كوب من الزيت النباتي للقلي.

1 راس قرنبيط صغير مقسمة لزهرات متوسطة الحجم.

600 جرام من سمك الهامور المقسم إلى قطع.

1 بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرم ناعم.

عدد 6 فصوص ثوم مفرومين.

2 مكعب من مرقة الدجاج.

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الساخن. طريقة عمل مقلوبة السمك الفيلية للزينة… 1 حبة بصل متوسطة الحجم مشرحة ومقلية.

ثلث كوب من الصنوبر المحمص قليلا. طريقة تحضير مقلوبة السمك الفيلية ضعي كل التوابل في وعاء واخلطيهم مع بعض ومعهم الأرز الرطب ثم اتركيهم جانبا لمدة 15 دقيقة حتى يتجانسوا مع بعض. بعد ذلك قومي بتقشير تقطيع الباذنجان على شكل دوائر بسمك 2 سم ثم قومي برشهم بالملح واتركيهم جانبا حتى يصفى الماء من الباذنجان. ضعي المقلاة علي النار بها زيت وعندما يسخن اقلي الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبيا. يجهز قدر لطهي الأرز ثم ذوبي نصف مقدار الزبدة واقلي فيها زهرات القرنبيط حتى تصير باللون الذهبي واحرصي على أن لا تنضج تماما ثم أخرجيها واتركيها في طبق جانبي. في نفس القدر يقلى السمك بهدوء حتى يكتسب اللون الذهبي دون النضج بالكامل ثم أخرجيه في طبق ويترك جانبا. اجعلي درجة حرارة النار متوسطة و في نفس القدر وذوبي الباقي من الزبدة. ثم ضعي البصل المفروم والثوم ونقلب حتى يصبح اللون شفاف. نضع نصف كوب الأرز المتبقي مع التوابل على الوجه مع التقليب برفق. ثم نضع عليهم طبقة من الباذنجان المقلي ثم طبقة من قطع السمك المقلي ونضع فوقه طبقة اخرى من الأرز. ثم نضع طبقة من القرنبيط المقلي ثم النصف الباقي من قطع السمك ونفرد عليهم طبقة من الأرز المتبقي. ذوبي مكعب مرقة الدجاج في كوب من الماء الساخن وصبي فوق الأرز وغطي القدر تماما.

ويطهى القدر على نار متوسطة الحرارة حتي يتم نضج الأرز نحو 25 دقيقة. نضع مقلاة على النار ونقلي فيها شرائح البصل والصنوبر مع ملعقة الزيت نقلب باستمرار حتى يصبح اللون ذهبيا. طريقة تحضير مقلوبة السمك الفيلية عند انتهاء من كل الخطوات السابقة نقوم بقلب محتويات القدر بحرص فوق طبق تقديم كبير وتزين بشرائح البصل المقلية والصنوبر وقديمي لأسرتك احلي واجمل مقلوبة السمك الساخنة.

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