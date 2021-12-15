معجزة كريم ميبو والنشا للتفتيح والتخلص من البقع الداكنة من أول استخدام

كريم ميبو والنشا للتبييض، لا شك أن كل فتاة تحلم بالحل المثالي لتبييض الوجه وجعلها أكثر إشراقه وجاذبية مما يجعلهم يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة لتبييض الوجه، يأتي ذلك بعد كل محاولات استخدام مستحضرات التجميل الكيماوية التي قد تضر بالبشرة ولا تسبب لها أي فوائد، فربما يبحثون عن حل فعال في اسمرار الوجه وإخفاء إي بقع داكنة قد تكون ناتجة عن التعرض المستمر للشمس، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير وصفة كريم ميبو والنشا لتبييض الوجه فتابعونا.

خلطة كريم ميبو والنشا للتبييض الفوري

يعد كريم ميبو من أحد أهم وأفضل العلاجات الموجودة المفيدة والتي تظهر النتائج بشكل سريع وفعال وفي هذا المقال سوف نقوم بإضافة بعض المكونات التي تساعده في تحسين الوضع وجعله أكثر فاعلية ونضارة، وتساهم في تبييض الوجه في وقت قصير إليكم المكونات:

يتم إحضار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

ما يعادل ربع كوب من الزبادي.

عدد ١ ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

عدد ١ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد١ ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

مقدار عدد ١ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

حوالي نصف ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات عمل كريم ميبو والنشا

سوف نقدم لكم طريقة تحضير وصفة كريم ميبو والنشا للتبيض في الخطوات التالية:

يجب إحضار إناء فارغ ونظيف حتى يتم خلط المكونات به.

يتم إضافة الزبادي وعصير الليمون والنشا وكريم ميبو وزيت اللوز وزيت الزيتون والفازلين جميعهم في الإناء مع مراعاة خلطهم بشكل جيد إلى أن يصبح الخليط ذا قوام كريمي متماسك.

يتم استخدام الوصفة على المنطقة المراد تبييضها، وذلك عن طريق دهنها جيداً وتترك بعض الوقت على الوجه.

بعد فترة يتم غسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وإزالة إي أثار للخليط على الوجه.

من الممكن استخدام ماء الورد والزبادي لمسح البشرة والحصول على نتيجة أفضل.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير وصفة كريم ميبو والنشا للتبييض بأسهل الطرق للحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.