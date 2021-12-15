انشيلادا اللحم بطريقة سهلة وشهية وبمذاق رائع لم تجربوه من قبل

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انشيلادا اللحم ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة المفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة وبطريقة مضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت كثير، لذا تلجأ الكثير من السيدات إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها، وهي تقدم كوجبة غداء شهية ورائعة، وتعتبر نوعا من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل انشيلادا اللحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات..مكونات انشيلادا اللحم
تتكون انشيلادا اللحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على انشيلادا اللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف اللحم المفروم والبابريكا والكمون والبهارات المشكلة والكزبرة والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والأصفر المفروم ناعم ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف الفاصوليا الحمراء و4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم والملح ونقلب باستمرار حتى تنضج الحشو.
- ثم نرفع الحشو من على النار ونسكبه في وعاء ونتركه يبرد قليلا.
- بعد ذلك نفرد كل خبز من التورتيلا، ثم نوزع عليه كمية وفيرة من الحشو، ثم نوزع فوق الحشو كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نلف الخبز رول.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم، ثم نرص فيها سندوتشات التورتيلا.
- ثم نوزع فوقها 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم، ثم كمية من الجبنة الشيدر المبشور، وأخيرا جبنة موزاريلا مبشورة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تذوب الجبنة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم انشيلادا اللحم في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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انشيلادا اللحم ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة المفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة وبطريقة مضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت كثير، لذا تلجأ الكثير من السيدات إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها، وهي تقدم كوجبة غداء شهية ورائعة، وتعتبر نوعا من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل انشيلادا اللحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات..مكونات انشيلادا اللحم
تتكون انشيلادا اللحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على انشيلادا اللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف اللحم المفروم والبابريكا والكمون والبهارات المشكلة والكزبرة والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر والأصفر المفروم ناعم ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف الفاصوليا الحمراء و4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم والملح ونقلب باستمرار حتى تنضج الحشو.
- ثم نرفع الحشو من على النار ونسكبه في وعاء ونتركه يبرد قليلا.
- بعد ذلك نفرد كل خبز من التورتيلا، ثم نوزع عليه كمية وفيرة من الحشو، ثم نوزع فوق الحشو كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نلف الخبز رول.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم، ثم نرص فيها سندوتشات التورتيلا.
- ثم نوزع فوقها 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم، ثم كمية من الجبنة الشيدر المبشور، وأخيرا جبنة موزاريلا مبشورة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تذوب الجبنة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم انشيلادا اللحم في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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