أسرع طريقة لإنقاص الوزن مجربة وفعالة وبدون أي أضرار جانبية

أسرع طريقة لإنقاص الوزن مجربة أصبحت بين يدي كل قراء هذا المقال من موقع ثقفني، حيث ننشر لكم خلاصة تجارب العديد من الأشخاص الذين استطاعوا إنقاص أوزانهم في فترة قصيرة بأنظمة معتدلة بدون حرمان من أي عنصر من العناصر الغذائية الهامة، لذلك فإن أسرع طرق إنقاص الوزن المجربة ليست في حذف الكثير من المأكولات كما يظن البعض وإنما هي مجرد مسألة إدارة وتنظيم لأنواع وكميات الوجبات التي يستهلكها الفرد في خلال اليوم، تابعوا قراءة الأسطر التالية للتعرف على أفضل طريقة لإنقاص الوزن مجربة وسريعة بدون أي أضرار صحية.

أسرع طريقة لإنقاص الوزن مجربة

طريقة رجيم الماء تعد من أسرع الطرق لإنقاص الوزن في وقت قصير حيث من المعروف أن فوائد الماء كبيرة في إنقاص الوزن وتنشيط معدلات حرق الدهون، ويمكن اتباع النصائح التالية لتحقيق الطريقة السريعة الناجحة لإنقاص الوزن:

تناول 4 أكواب يومياً من الماء صباحاً على الريق.

تناول كوب من الماء في كل ساعة طوال اليوم.

ممارسة رياضة المشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل في كل يوم.

اتباع منهج الصيام المتقطع بمنع تناول أي سعرات حرارية من بعد السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي أو محاولة تخفيف وجبة العشاء قدر الإمكان على أن تكون خالية من الكربوهيدرات حيث يمكن تناول الزبادي والفاكهة في وجبة العشاء أو تناول بروتين مثل البيض المسلوق أو مجموعة من الفيتامينات مثل طبق من السلطة.

استبدال العصائر والمشروبات الغازية بالمشروبات العشبية الخالية من السكر مثل مشروب النعناع أو اليانسون أو الشاي الأخضر فهي تزيد من معدل تمثيل الغذاء بدرجة أكبر مما يسرع من عملية إنقاص الوزن.

رجيم سريع لإنقاص الوزن

فيما يلي نظام غذائي سريع يساعد على تخفيف الوزن بدون أي أضرار، ولكن ينبغي عدم الاستمرار على هذا النظام لأكثر من أسبوعين فقط:

الإفطار: شريحة توست أسمر + بيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن القريش + سلطة + كوب شاي أو قهوة بالحليب بملعقة سكر.

وجبة خفيفة: ثمرة فاكهة.

الغداء: ملعقتين من الأرز أو المكرونة مع طبق سلطة مع صدر دجاجة مسلوق أو مشوي أو سمك مشوي.

وجبة خفيفة: ثمرتين من الخيار.

العشاء: كوبين من الزبادي.

الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بسرعة

يعتمد إنقاص الوزن في المقام الأول على حساب السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم، ثم استهلاك مقدار أقل منه بشكل يومي حتى نحقق معادلة إنقاص الوزن، يساعدك الصيام المتقطع في تحقيق ذلك بشكل أسرع، حيث يعمل على منع دخول السعرات الحرارية لساعات طويلة خلال اليوم للتحكم في إفراز انسولين الدم وبقاء معدلات السكر ثابتة، وهو إلى جانب التخسيس يعتبر روتين جيد لعلاج مرضى مقاومة الانسولين الذين ينتابهم الجوع باستمرار.

والفكرة العامة لنظام الصيام المتقطع هي تناول كمية السعرات الحرارية المحددة لك في اليوم في خلال ثماني ساعات فقط من اليوم، بينما تظل باقي اليوم 16 ساعة منهم ساعات النوم بدون تناول أي مأكولات أو مشروبات باستثناء الماء والمشروبات العشبية الدافئة الخالية من السكر والحليب.

يتم تقسيم السعرات الحرارية اليومية على وجبتين إلى ثلاث وجبات بحيث تتناول وجبة كل 4 ساعات ثم صيام 4 ساعات قبل النوم و4 ساعات بعد الاستيقاظ من النوم مع 8 ساعات النوم اليومي، وهذا النظام يناسب اغلب الأشخاص، ويمكنك تعديل ساعات الصيام بحسب روتين يومك ومواعيد الاستيقاظ، فكل شخص يحدد ساعاته كما يحب، فالميزة في نظام الصيام المتقطع انه نظام مرن ويساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع، وبأسهل الطرق الممكنة.

أسرع طريقة لإنقاص الوزن بدون رجيم

الرجيم روتين يمتد لفترة طويلة، ومن أهم أسباب تراجع القدرة على اتباع نظام غذائي لفترة طويلة هو عدم القدرة على الالتزام، لذلك فهناك طرقاً أخرى للتخسيس دون الالتزام بجدول نظام غذائي معين، وهي اتباع بعض النصائح التالية: