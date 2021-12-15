خلطة سوريه لصبغ الشيب من اول استعمال صباغة مقوية للشعر التالف

خلطة سوريه لصبغ الشعر الأبيض باستخدام مواد طبيعية مائة بالمائة، فكما هو معروف يظهر الشيب ابتداء من عمر الثلاثينات تدريجياً ولكن قد يواجه لبعض مشاكل ظهور الشيب المبكر الذي يتسبب في الكثير من الاضرار النفسية سواء للسيدات والرجال، وبالرغم من ان ظهوره يرجع لعوامل وراثية، ألا نجد الكثيرين يشعرون بالإحراج حيال ذلك الأمر، ومن هنا تمكن المشكلة ويبدا البعض في السعي وراء شراء الصبغات والكريمات الكيميائية التي لا تكون هي الحل الجذري لـ علاج الشيب نهائيا بل بالعكس تتسبب في اتلاف وتقصف الشعر مع تكرار الاستخدام، واليوم نود من خلال موقعنا ثقفني ان نتطرق سويا إلى بعض الخلطات التي اثبتت فعاليتها في أخفاء الشيب عن طريق صبغات بمواد طبيعية من المنزل، فدعونا نستعرض معا المكونات وطريقة التحضير لكل.

خلطة سوريه لصبغ الشعر الأبيض

هناك الكثير من الخلطات المجربة التي تعمل سريعا على إخفاء الشعر الأبيض وتعد من أفضل الصبغات الطبيعية هي صبغة الشمندر التي تقوم بتحويل لون الشعر سواء الأسود أو الأبيض إلى اللون الأحمر من أول استعمال، فضلاً على تقويته للشعر التالف بفضل العناصر الغذائية التي يحتويها، وهناك طريقتين لتجهيز الخلطة فيمكن غلى كميه مناسبة من الشمندر ثم تترك على جانب حتى تبرد، ثم يوزع على الشعر ويغطى الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستيك ويترك لمدة ثلاث أو أربع ساعات قبل ان يشطف بخل التفاح، ويمكن اتباع الوصفة الأخرى وهي نقع كمية من الشمندر ليلاً وفي الصباح يصفي ويوزع الماء على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين قبل ان يشطف.

خلطة عصير البرتقال مع زيت الزيتون لصبغ الشعر الابيض باللون البرتقالي

يستخدم عصير البرتقال في تغيير لون الشعر إلى اللون البرتقالي المائل إلى الأحمر الفاتح، وتعتبر الوصفة من الوصفات المذهلة التى تلعب دورا هاما في صبغه الشعر وتحويل لونه من أول استعمال يتم إعداد الخليط من خلال مزج كوب من عصير البرتقال وتزيد الكمية حسب كثافة وطول الشعر، ثم يضاف إليه ربع من زيت الزيتون بسهوله فرده العصير على الشعر و يوزع الخليط جيدا مع التدليك ويترك لمدة تتراوح من ساعتين الى ثلاث ساعات وبعدها يغسل الشعر بالماء فقط.