نقدم لكم كريم صاروخي لتسمين الوجه ، حيث تعد من افضل المعجزات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتسمينها بكل سهولة، حيت تفضل لكل فتاه عمل خلطة طبيعية بنفسها في كل منزل من مكونات طبيعية تساعد علي شد البشرة من اول استخدام وتساعد ايضا علي نفخ الخدود بكل سهولة دون عمليات او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد هذه الخلطة معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة ايضا لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ولديها فوائد عديدة علي البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل كريم صاروخي لتسمين الوجه ونفخ الخدود من اول استخدام فوري2022.

مكونات اعداد كريم صاروخي لتسمين الوجه ونفخ الخدود والحصول علي نتائج فورية2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الذي يعمل علي حل جميع مشاكل البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من الخميرة.

معلقة من لبان الدكر المطحون.

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

ماء حسب الطلب.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتحضير الكريم الصاروخي في المنزل بكل سهولة دون اي اضرار جانبية بالبشرة والحصول علي بشرة مثالية في فترة بسيطة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير بلاستك ثم ضيف بداخلة النشا ولبان الدكر ونخلطهم جيدا. ثم نذوب معلقة الخميرة في ربع كوب ماء وتقلبهم جيدا حتي تذوب تماما. ثم نسكب الخميرة والماء علي الخليط الجاف ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا. نستمر في التقليب مع اضافة الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفيه الحصول علي نتائج مبهرة من اول استخدام للكريم وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم ونجففها جيدا حتي تصبح نظيفة تماما.

نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي يغطي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة حتي نحصل علي اقوي وافضل نتائج بفضل الله .

ثم نغسل البشرة جيدا حتي تصبح خالية من الخليط تماما ونقوم باستخدام مرطب خاص بنوع البشرة للحصول علي افضل نتائج.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد الكريم الصاروخي علي البشرة للحصول علي نتائج افضل

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكريم التي تساعد بشكل كبيرة علي الحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-

يعمل علي شد البشرة وإزالة الترهلات من البشرة.

يساعد في القضاء علي التجاعيد نهائيا من البشرة.

يعالج حب الشباب والبقع الداكنة نهائيا من الوجه.

يعمل ايضا علي تسمين الوجه ونفخ الخدود.