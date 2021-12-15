حضري أحلي حلوى بالشوكولاتة في 20 دقيقة فقط.. الجاتوه شاتوه بدون فرن في المقلاة

الجاتوه شاتوه بدون فرن في المقلاة، كيكة الشكولاتة بدون فرن هي من الحلوة اللذيذة الذي يعشقوها الكبار والصغار وخصوصا الاطفال، ويطلبها الأطفال بكثرة لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الجاتوه الشاتوه بطريقة سهلة، وفي هذا المقال نقدم لكم أسهل طريقة تحضير الجاتوه شاتوه أو الكيك في المنزل بمقادير سهلة وبسيطة.

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يوجد العديد من طرق تحضير جاتوه شاتوه ومن هذه الطرق ما يلي.

المكونات

كوب دقيق.

كوب سكر.

3 بيضات.

نصف كوب زيت.

ملعقة خل.

ملعقة كبيره بكينج بودر.

كيسان فانيليا.

نصف كوب كاكاو.

ملعقتان سكر بودر.

ذرة ملح.

ينخل الدقيق ويوضع علية البيكنج بورد وذرة الملح وتترك جنبا، ثم يوضع الزيت مع السكر مع الكاكاو في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدا ونضع الخل والبيض بيضه تلو الأخرى مع الضرب المستمر مع الفانيليا، إذا كانت الخلطة ثقيلة نضع القليل من الحليب وتضرب مرة أخرى حتى تصبح كريمة.

ثم يفرغ الخلطة في وعاء ثم يوضع علية الدقيق مع التقليب المستمر حتى تتجانس العجينة، ثم نوضع القليل من الزيت في المقلاة ونضعها على نار هادئة ونضع القليل من الخليط في المقلاة حتى تنضج ثم تقلب على الجهة الاخرى حتى تمام النضج، ونكرر بهذا الطريقة حتى نهاية الخلطة.

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المكونات

كيس كريم شانيته

نصف كوب كاكاو.

4 ملاعق سكر بودر.

قطعة الشكولاتة.

ربع ملعقة زبدة.

نصف كوب للبن.

يوضع كيس الكريم شانيته مع ملعقتان سكر البودر مع اللبن مع ربع كوب كاكاو ويضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

طريقة صوص الشكولاتة

يوضع ملعقتان سكر بودر مع ربع كوب كاكاو مع قطعة الشكولاتة على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التقلب المستمر.

ثم نضع في طبق مفروض قطعه من الجاتوه شاتوه ونضع عليها الكريم شانيته ونضع القطعة الثانية بنفس الطريقة حتى اخر قطعة ثم نضع عليها صوص الشكولاتة وبالهنا والشفا.

وهنا نكون قد قدمنا لكم الجاتوه شاتوه بدون فرن ونتمناه أن تنال اعجابكم.