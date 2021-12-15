طريقة عمل البرجر بفول الصويا بدلًا من اللحم المفروم

البرجر بفول الصويا، هل سمعت عن هذه الوصفة من قبل؟ الجميع يعلم وجبة البرجر الشهية التي تقدم في مطاعم الوجبات السريعة ولتكون صحية بعض الشئ يتجه عدد من الناس إلى إعداد البرجر في المنزل بمكونات مضمونة من البيت وعلى رأسها بالتأكيد اللحمة المفرومة، لكن من باب التنويع تم ابتكار الوصفة التي سنقدم طريقتها هنا والهدف هو الاستغناء عن أنواع اللحوم المختلفة تمامًا واستبدالها بفول الصويا المفروم مع حمص الشام المسلوق. مقادير البرجر بفول الصويا مقدار كوب من فول الصويا المفروم.

كوب من حمص الشام المسلوق.

2 ملعقة كبيرة من صوص الباربيكيو.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل البرجر قم بفرم فول الصويا جيدًا ثم اسلق الحمص وصفه بشكل جيد وافرمه كذلك مع فول الصويا في محضرة الطعام حتى يختلطان تمامًا.

بعد ذلك ضع المنكهات وهي صوص الباربيكيو والثوم البودر والبصل المفروم ناعم والقليل من الملح ورشة من الفلفل الأسود.

حرك الخليط بيديك حتى تحصل على عجينة سهلة التشكيل ويمكن إضافة ملعقة من الماء حسب الحاجة حتى يسهل عليك تشكيل العجينة.

شكل البرجر بفول الصويا والحمص على شكل أقراص مثل البرجر العادي تمامًا.

وإذا أردت شكل منمق يشبه المطاعم بإمكانك استخدام فورمة مخصصة للبرجر تباع في الأسواق وبسعر اقتصادي.

بعد تشكيل كل الكمية جهز طاسة أو مقلاة بها زيت نباتي وضع فيها أقراص البرجر بفول الصويا واتركها حتى تنضج وأثناء ذلك قم بتقليبها على جانبيها حتى تنضج وتحمر من كل اتجاه.

الآن أصبح البرجر جاهز لعمل سندوتشات البرجر اللذيذة احضر خبز الكيزر الخاص بالبرجر، اسم كل رغيف منهم لنصفين.

وادهنهم من الداخل بأنواع الصوصات التي تفضلونها مع البرجر يمكن على سبيل المثال دهن طبقة من الكاتشب ثم أخرى من المايونيز.

ضع أقراص البرجر في الخبز المبلل بالصوص وعلى كل منهم شريحة من الخس أو الجرجير وأخرى من الطماطم ثم غطها بطبقة الخبز الأخرى.

أصبحت سندوتشات البرجر بفول الصويا جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء. الوسوم

البرجر بفول الصويا، هل سمعت عن هذه الوصفة من قبل؟ الجميع يعلم وجبة البرجر الشهية التي تقدم في مطاعم الوجبات السريعة ولتكون صحية بعض الشئ يتجه عدد من الناس إلى إعداد البرجر في المنزل بمكونات مضمونة من البيت وعلى رأسها بالتأكيد اللحمة المفرومة، لكن من باب التنويع تم ابتكار الوصفة التي سنقدم طريقتها هنا والهدف هو الاستغناء عن أنواع اللحوم المختلفة تمامًا واستبدالها بفول الصويا المفروم مع حمص الشام المسلوق. مقادير البرجر بفول الصويا مقدار كوب من فول الصويا المفروم.

كوب من حمص الشام المسلوق.

2 ملعقة كبيرة من صوص الباربيكيو.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل البرجر قم بفرم فول الصويا جيدًا ثم اسلق الحمص وصفه بشكل جيد وافرمه كذلك مع فول الصويا في محضرة الطعام حتى يختلطان تمامًا.

بعد ذلك ضع المنكهات وهي صوص الباربيكيو والثوم البودر والبصل المفروم ناعم والقليل من الملح ورشة من الفلفل الأسود.

حرك الخليط بيديك حتى تحصل على عجينة سهلة التشكيل ويمكن إضافة ملعقة من الماء حسب الحاجة حتى يسهل عليك تشكيل العجينة.

شكل البرجر بفول الصويا والحمص على شكل أقراص مثل البرجر العادي تمامًا.

وإذا أردت شكل منمق يشبه المطاعم بإمكانك استخدام فورمة مخصصة للبرجر تباع في الأسواق وبسعر اقتصادي.

بعد تشكيل كل الكمية جهز طاسة أو مقلاة بها زيت نباتي وضع فيها أقراص البرجر بفول الصويا واتركها حتى تنضج وأثناء ذلك قم بتقليبها على جانبيها حتى تنضج وتحمر من كل اتجاه.

الآن أصبح البرجر جاهز لعمل سندوتشات البرجر اللذيذة احضر خبز الكيزر الخاص بالبرجر، اسم كل رغيف منهم لنصفين.

وادهنهم من الداخل بأنواع الصوصات التي تفضلونها مع البرجر يمكن على سبيل المثال دهن طبقة من الكاتشب ثم أخرى من المايونيز.

ضع أقراص البرجر في الخبز المبلل بالصوص وعلى كل منهم شريحة من الخس أو الجرجير وأخرى من الطماطم ثم غطها بطبقة الخبز الأخرى.

أصبحت سندوتشات البرجر بفول الصويا جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء.

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