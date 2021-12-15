طريقة عمل السلطة على الطريقة التركية والعادية سهلة وبسيطة

يوجد الكثير من أنواع السلطة والتي يمكن أن يتم اعدادها في المنزل والسلطة بمذاقها اللذيذ ومكوناتها البسيطة وسريعة في إعدادها ولا تأخد الكثير من الوقت ولا المجهود فقط تأخد عشرة دقائق في إعدادها وتحضيرها، ويوجد السلطة التركية بالباذنجان، والسلطة التركية بالجزر، والسلطة التركية الحاره، والسلطة التركية بالجبن. مكونات السلطة التركية بالباذنجان: حبة كبيرة باذنجان للشوي.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 حبات خيار مفروم فرم خشن دون أن تزيل القشرة الخارجية.

2 حبات طماطم مفرومة فرم خشن.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 حبة بصل مفروم فرم خشن.

نص كوب حمص حب مسلوق.

نصف حزمة بقدونس.

ملح، كمون. طريقه التحضير: نقوم بشوي الباذنجان في الفرن وعمل ثقوب في الباذنجان في القشر ذلك للسماح للماء يتبخر ويخرج من الباذنجان. إحضار طبق وإخراج الباذنجان من الفرن ووضعه تحت الماء والإحتفاظ بقلب الباذنجان جانبا. إحضار طبق ونقوم بتقطيع الطماطم، والبصل، والخيار، وأوراق البقدونس، وخلطهم وتقليبهم جيداً. إحضار أطباق التقديم ووضع الباذنجان، والبهارات، والحمص، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، وتقديمهم. مكونات السلطة التركية بالجزر: 1 ملعقة كبيرة صلصة البندوره.

1 ملعقة كبيرة كاتشب.

1 بصلة متوسطة الحجم.

رشة من أوراق البقدونس.

3 حبات جزر صغيرة الحجم، مبشوره بشرا ناعم.

3 حبات بندوره.

نصف ملعقة صغيرة شطه.

2 فص ثوم.

2 حبات فلفل أخضر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وتقطيع جميع المكونات أنواع الخضار إلي قطع صغيرة. نقوم بوضع الصلصة البندوره الكاتشب والشطه عليها وتقديمها في أطباق التقديم. مكونات السلطة التركية الحاره: 1 ملعقة صغيرة معجون طماطم.

2 حبات فلفل رومي.

بصلة متوسطة مفرومة.

1 ملعقة صغيرة شطه.

رشة ملح.

رشة كمون.

رشة ورق البقدونس.

2 فص ثوم. طريقة التحضير: نقوم بفرم الثوم، والبصل، والفلفل الرومي فرم ناعم ونقوم بتقليبه جيداً. نقوم بإضافة كمون، وملح، بالكمية التي تحبيها. نقوم بإضافة الشطة فلفل حار، وكمية مناسبة من معجون الطماطم، ونقوم بتقديم السلطة في أطباق التقديم. مكونات السلطة التركية بالجبن: 3 قطع جبنة بيضاء.

4 حبات طماطم متوسطة.

1 بصلة صغيرة.

شطه.

رشة أوراق البقدونس.

ملح.

1 كوب ذره. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الجبنة ونقوم بنقعها في الماء الدافي، وتقطيع الطماطم، والبقدونس، والبصل، إلي مكعبات صغيرة، ونقوم بوضعها في طبق كبير وإضافة الشطه، والملح، والذره ونقوم بتقليبهم. مكونات السلطة التركية بالباذنجان:طريقه التحضير:مكونات السلطة التركية بالجزر:طريقة التحضير:مكونات السلطة التركية الحاره:طريقة التحضير:مكونات السلطة التركية بالجبن:طريقة التحضير: الوسوم

يوجد الكثير من أنواع السلطة والتي يمكن أن يتم اعدادها في المنزل والسلطة بمذاقها اللذيذ ومكوناتها البسيطة وسريعة في إعدادها ولا تأخد الكثير من الوقت ولا المجهود فقط تأخد عشرة دقائق في إعدادها وتحضيرها، ويوجد السلطة التركية بالباذنجان، والسلطة التركية بالجزر، والسلطة التركية الحاره، والسلطة التركية بالجبن. مكونات السلطة التركية بالباذنجان: حبة كبيرة باذنجان للشوي.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 حبات خيار مفروم فرم خشن دون أن تزيل القشرة الخارجية.

2 حبات طماطم مفرومة فرم خشن.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 حبة بصل مفروم فرم خشن.

نص كوب حمص حب مسلوق.

نصف حزمة بقدونس.

ملح، كمون. طريقه التحضير: نقوم بشوي الباذنجان في الفرن وعمل ثقوب في الباذنجان في القشر ذلك للسماح للماء يتبخر ويخرج من الباذنجان. إحضار طبق وإخراج الباذنجان من الفرن ووضعه تحت الماء والإحتفاظ بقلب الباذنجان جانبا. إحضار طبق ونقوم بتقطيع الطماطم، والبصل، والخيار، وأوراق البقدونس، وخلطهم وتقليبهم جيداً. إحضار أطباق التقديم ووضع الباذنجان، والبهارات، والحمص، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، وتقديمهم. مكونات السلطة التركية بالجزر: 1 ملعقة كبيرة صلصة البندوره.

1 ملعقة كبيرة كاتشب.

1 بصلة متوسطة الحجم.

رشة من أوراق البقدونس.

3 حبات جزر صغيرة الحجم، مبشوره بشرا ناعم.

3 حبات بندوره.

نصف ملعقة صغيرة شطه.

2 فص ثوم.

2 حبات فلفل أخضر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وتقطيع جميع المكونات أنواع الخضار إلي قطع صغيرة. نقوم بوضع الصلصة البندوره الكاتشب والشطه عليها وتقديمها في أطباق التقديم. مكونات السلطة التركية الحاره: 1 ملعقة صغيرة معجون طماطم.

2 حبات فلفل رومي.

بصلة متوسطة مفرومة.

1 ملعقة صغيرة شطه.

رشة ملح.

رشة كمون.

رشة ورق البقدونس.

2 فص ثوم. طريقة التحضير: نقوم بفرم الثوم، والبصل، والفلفل الرومي فرم ناعم ونقوم بتقليبه جيداً. نقوم بإضافة كمون، وملح، بالكمية التي تحبيها. نقوم بإضافة الشطة فلفل حار، وكمية مناسبة من معجون الطماطم، ونقوم بتقديم السلطة في أطباق التقديم. مكونات السلطة التركية بالجبن: 3 قطع جبنة بيضاء.

4 حبات طماطم متوسطة.

1 بصلة صغيرة.

شطه.

رشة أوراق البقدونس.

ملح.

1 كوب ذره. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الجبنة ونقوم بنقعها في الماء الدافي، وتقطيع الطماطم، والبقدونس، والبصل، إلي مكعبات صغيرة، ونقوم بوضعها في طبق كبير وإضافة الشطه، والملح، والذره ونقوم بتقليبهم. مكونات السلطة التركية بالباذنجان:طريقه التحضير:مكونات السلطة التركية بالجزر:طريقة التحضير:مكونات السلطة التركية الحاره:طريقة التحضير:مكونات السلطة التركية بالجبن:طريقة التحضير:

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