موضة صبغات شعر اشقر جديدة ومختلفة لعام 2022 اختاري اللون حسب درجة بشرتك

طريقة عمل صبغات شعر اشقر في البيت بجميع درجاته الجديدة باستخدام مواد طبيعية وقومي باختيار الدرجة التي تليق وتناسب لون بشرتك، أن صبغ الشعر باللون الأشقر بجميع درجاته يعد من الألوان الرائعة التي تنتشر بشدة، كما أنها تعد من درجات الصبغات التي تناسب كل عصر وكل موضة جديدة ولا تقدم أبدا، لذلك يلجأ الكثير من النساء الي تغير لون شعرهن الي درجات الأشقر، وذلك باعتبارها الدرجة الأكثر انتشار وأكثر جاذبية.

صبغات شعر اشقر

تحرص كل فتاة قبل الإقدام علي خطوة صبغ شعرها أن تتأكد من اختيارها لتلك الدرجة التي سوف تليق علي لون بشرتها، لذلك يجب التعرف علي الوان الدرجات التي تليق علي بشرتك وخاصة عند صبغ الشعر بدرجات صبغه اشقر، لذلك سنتعرف علي بعض درجات الأشقر الجديدة لموضة 2022 ولأي بشرة تليق عليها هذه الدرجات.

صبغة شعر الأشقر الفاتح: تسمي هذه الرجة باسم Pale Blonde وتعد من درجات الصبغة الشقراء الرائعة والناعمة والتي تناسب بشكل كبير الي أصحاب البشرة البيضاء.

درجات صبغة الشعر الأشقر

هناك الكثير من درجات الاشقر التي يمكننا تغير لون الشعر بها ولذلك سنتعرف علي تلك الدرجات بالتفاصيل فيما يلي:

الأشقر الغامق: تعد هذه الدرجة من أكثر درجات الاشقر تميزا وجاذبية وتسمي هذه الدرجة باسم Dark Blonde وما يميز هذه الدرجة أنها تناسب أصحاب البشرة السمراء والبيضاء وأيضا القمحاوية.

تعد هذه الدرجة من أكثر درجات الاشقر تميزا وجاذبية وتسمي هذه الدرجة باسم Dark Blonde وما يميز هذه الدرجة أنها تناسب أصحاب البشرة السمراء والبيضاء وأيضا القمحاوية. درجة الأشقر الذهبي: تسمي هذه الدرجة باسم Sheer Gold وهي من أكثر درجات الاشقر جرأة كما أن هذه الدرجة لا تليق إلا علي أصحاب البشرة البيضاء فقط.

تسمي هذه الدرجة باسم Sheer Gold وهي من أكثر درجات الاشقر جرأة كما أن هذه الدرجة لا تليق إلا علي أصحاب البشرة البيضاء فقط. الشعر الأشقر الكراميل: تعتبر هذه الدرجة من درجات اللون الأشقر التي تميل الي اللون البني وتعد من أكثر الدرجات المحببة لدي الفتيات وذلك يرجع لأنها تليق علي أصحاب البشرة السمراء وأيضا البشرة القمحاوية.

طريقة العناية بالشعر بعد الصبغة

بعد القيام بصبغ الشعر يصبح الشعر ضعيفا لذلك يجب الحفاظ عليه والحفاظ علي لون الصبغة لذلك يجب إتباع تلك النصائح: