طرق رهيبة لاستخدام الثوم في إنبات الشعر

الثوم هو الحل السحري للعناية بالشعر، وهو عنصر أساسي في مطبخنا يمكن استغلاله ليساعدنا في حل مشاكل الشعر بطرق متنوعة، فهو مفيد للشعر لأنه يحتوي على الكثير من المعادن بما في ذلك والمنغنيز والسيلينيوم والصفات المضادة للميكروبات. فوائد الثوم للشعر عديدة ، تتراوح من منع تساقط الشعر إلى تقوية بصيلات الشعر وتحسين صحة الشعر.

فوائد الثوم للشعر:

يساعد الثوم في نمو شعر صحي وكثيف بشكل طبيعي حيث يستخدم الثوم في الشعر للحفاظ على فروة الرأس

يقوم بغسل فروة الرأس والتعامل مع أي احمرار أو تهيج سريعًا

يحتوي الثوم أيضًا على فوائد مضادة للشيخوخة ونتيجة لذلك، تصبح بصيلات الشعر صحية وقوية، ويظهر الشعر لامعًا وصحيًا.

ثبت أن الثوم يعزز تجدد الشعر في مناطق معينة، وبالتالي يمكن استخدامه حتى على مناطق الصلع.

للثوم خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية شعرك من أشعة الشمس والتلوث والقذارة.

أفضل طريقة لاستخدام الثوم لنمو الشعر

فيما يلي بعض الطرق المنزلية لاستخدام الثوم بفعالية على شعرك، يمكن استخدام المكون بعدة طرق لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر، كما هو موضح أدناه:

1. نمو الشعر بزيت الثوم:

يمكن أن يكون الثوم مفيدًا لنمو الشعر بعدة طرق الأول هو زيت الثوم الذي يساعد في تقوية كل بصيلات الشعر الموجودة وكذلك يساعد على التقليل من تساقط الشعر يساعد استخدام الزيت على فترات منتظمة على زيادة الدورة الدموية. علاوة على ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم والشعر الغني بالمغذيات ستساعد بشكل فعال في تجديد الشعر. يتم أيضًا تنظيف فروة الرأس بعمق ، مما يساعد في الحد من أي عدوى.

المكونات:

ثمانية فصوص من الثوم

نصف كوب زيت جوز الهند أو زيت زيت زيت زيتون

البصل

كيفية التحضير

في الخلاط ، اخلطي الثوم وعصير البصل للحصول على لب ناعم.

في مقلاة، يسخن الزيت.

في وعاء صغير ، اخلطي الثوم ومعجون البصل.

عندما يصبح الخليط بنيًا ، أخرجه من النار.

نصفيه عندما يبرد الزيت.

دلكي الزيت في فروة الرأس وجذور الشعر برفق.

دعها علي لمدة ساعة.

يجب غسل الشعر.

2.العسل والثوم لنمو الشعر:

يعتبر الثوم والعسل من المواد الرائعة لإصلاح الشعر الجاف والمتقصف. لا ينبغي التغاضي عن قناع الشعر القوي هذا إذا كان شعرك خشنًا وجافًا. تمتلئ فروة الرأس بالزيوت الطبيعية اللازمة لعلاج الشعر الجاف. يعمل هذا أيضًا كالثوم لتجديد الشعر ومكيف للشعر نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية. يمكن القضاء على بلادة وجفاف الشعر ، مما يؤدي إلى لمعان الشعر وتجديده.

مكونات:

عسل (1 ملعقة كبيرة)

8 فصوص ثوم

كيفية التحضير