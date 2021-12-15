طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

تجدر الإشارة في البداية أن البهارات تعتبر أساسية لجميع الأكلات في جميع انحاء العالم، وهي من تضيف طعم رائع ومختلف مع الأكلات، ولكن ترغب جميع السيدات دائما في معرفة طريقة عملهم في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج، كما يجب أن نقول إن السبع بهارات تعتبر من أهم الخلطات التي يتم استخدامها بشكل كبير للغاية في الكثير من أنواع الطعام حيث يتم بها نتبل الدجاج واللحوم والأسماك والعديد من الوصفات الأخرى المميزة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم طريقة عملها بكل سهولة. السبع بهارات بطريقة السورية والمصرية المقادير المطلوبة: ريحان جاف.

ملعقتين كبيرتين من جوز الطيب المطحون.

ربع ملعقة زعتر جاف .

نصف ملعقة من القرنفل.

نصف كوب من السكر

معلقتين من الكمون الحمصي

ورق لورا .

معلقتين من السمسم.

ربع كوب من الحبهان الحصي.

ربع كوب من الفلفل الاسود الحصي.

ملعقة من القرفة المطحونة. طريقة عمل السبع بهارات بطريقة السورية المصرية أولا نقوم بوضع صينية بها بعض من الفلفل الاسود.

ثم نقوم بإضافة جميع المكونات الأخرى ونقوم بخلطهم مع بعضهم.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونقوم بوضع الصينية بها

ثم نقوم بترك الصينية حتى تحمص جميع المكونات الموجودة بداخلها.

ثم بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات بعد إخراج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد.

ثم نقوم بطحن جميع المكونات مع بعضها في الكبة ونقوم بوضعها في برطمان محكم الغلق.

ثم بعد ذلك يتم حفظ هذا البرطمان ويمكنكم استخدام البهارات بعد ذلك في التتبيل جميع الأكلات المختلفة، لذلك لا يد من الانتباه إلى هذا الأمر عند استخدام البهارات أن يتم الابتعاد عن استخدمها مع مرضى القولون. الوسوم

تجدر الإشارة في البداية أن البهارات تعتبر أساسية لجميع الأكلات في جميع انحاء العالم، وهي من تضيف طعم رائع ومختلف مع الأكلات، ولكن ترغب جميع السيدات دائما في معرفة طريقة عملهم في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج، كما يجب أن نقول إن السبع بهارات تعتبر من أهم الخلطات التي يتم استخدامها بشكل كبير للغاية في الكثير من أنواع الطعام حيث يتم بها نتبل الدجاج واللحوم والأسماك والعديد من الوصفات الأخرى المميزة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم طريقة عملها بكل سهولة. السبع بهارات بطريقة السورية والمصرية المقادير المطلوبة: ريحان جاف.

ملعقتين كبيرتين من جوز الطيب المطحون.

ربع ملعقة زعتر جاف .

نصف ملعقة من القرنفل.

نصف كوب من السكر

معلقتين من الكمون الحمصي

ورق لورا .

معلقتين من السمسم.

ربع كوب من الحبهان الحصي.

ربع كوب من الفلفل الاسود الحصي.

ملعقة من القرفة المطحونة. طريقة عمل السبع بهارات بطريقة السورية المصرية أولا نقوم بوضع صينية بها بعض من الفلفل الاسود.

ثم نقوم بإضافة جميع المكونات الأخرى ونقوم بخلطهم مع بعضهم.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونقوم بوضع الصينية بها

ثم نقوم بترك الصينية حتى تحمص جميع المكونات الموجودة بداخلها.

ثم بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات بعد إخراج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد.

ثم نقوم بطحن جميع المكونات مع بعضها في الكبة ونقوم بوضعها في برطمان محكم الغلق.

ثم بعد ذلك يتم حفظ هذا البرطمان ويمكنكم استخدام البهارات بعد ذلك في التتبيل جميع الأكلات المختلفة، لذلك لا يد من الانتباه إلى هذا الأمر عند استخدام البهارات أن يتم الابتعاد عن استخدمها مع مرضى القولون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.