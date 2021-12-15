حضريه واعمليه في البيت طريقة عمل السحلب الحجازي بكوب من الأرز المطحون

طريقة على السحلب الحجازي يعد من أكثر أنواع المشروبات المحببة داخل المملكة العربية السعودية والتي يرغب فيها الكثيرة خصوصا في أيام الشتاء الباردة لأنها من أفضل المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مميزة وتمنح الطاقة والنشاط للإنسان، بالإضافة إلى إن السحلب أحد المشروبات التي تتميز بالنكهة والمكان الرائعة وأيضا يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان من تهمها الكالسيوم بنسب مرتفعة، وذلك ضروريا لبناء العظام والأسنان خصوصا للأطفال، وسوف نعرض الطريقة الصحيحة لإعداد السحلب الحجازي في السطور التالية.

السحلب لا يحتاج إلى وقت لإعداده فهو من المشروبات السريعة وتتمثل طريقة إعداده ومكوناته في الآتي:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الزنجبيل المطحون.

كوب من مسحوق الأرز المصري.

ربع كوب من السكر الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع كوب من اللوز المحمص.

طريقة التحضير

لابد من إزالة القشور من اللوز ويتم طحنه جيدا في الخلاط الكهربائي ويتم أحضار أناء واسع ويتم وضع قدر من الماء مع الحليب والزنجبيل مع متابعته ليل إلى درجة الغليان. ثم تزال بقايا الماء من هذا الخليط ثم يوضع الحليب والأرز والسكر المطحون على هذا الخليط مع متابعته باستمرار ويترك على نار هادئة لمدة زمنية تتجاوز 15 دقيقة. ثم يوضع ماء الورد واللوز المفروم بعض إن يصل السحلب إلى درجة الغليان ثم يوضع في أطباق التقديم أو اكواب معدة للتقديم ويقدم ساخن.

المكونات

كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الأرز المطحون.

معلمة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب من السكر الأبيض المطحون.

نصف معلقة صغيرة من المستكة المطحونة.

2 كوب من الحليب البودر.

طريقة التحضير

يتم أحضار برطمان واسع ثم يوضع فيه اللبن البودر مع جوزك الهند والسكر البودر والنشا والأرز المطحون والسمسم والفانيليا ويتم مزجهم جيدا.

ثم يتم أحضار أناء واسع ويوضع فيه مقدار من اللبن ويترك حتي يدفئ قليلا ثم يضاف 4 ملاعق من بودرة السحلب مع متابعته جيدا ثم يرفع من على النار ويقدم ساخن في أطباق التقديم.

المكونات

2 معلقة من ماء الزهر.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

2 كوب من الحليب الفاتر.

كوب من جوز الهند المبشور.

طريقة التحضير

يتم وضع مقدار من الحليب في أناء كبير ويوضع معه النشا ومزجه جيدا دون وضعه على النار ثم يوضع بعد ذلك عليه الناري الهادئة حتي يصل إلى الغليان ثم يضاف مقدار السكر ومتابعته جيدا حتي نحصل على قوام متجانس وناعم ثم يقدم السحلب في أكواب التقديم.