دلكي بكريم الخميرة السحري لتبييض البقع الداكنة والأسمرار في الجسم كله حتي لو سودة كالفحم

يوجد عدد كبير من السيدات ومن الفتيات أيضا يعانون من البقع الداكنة التي توجد بالجسم مثل منطقة الأكواع والركب ومنطقو تحت الإبط والبيكيني وكذلك اليدين والرجلين، فهم من أكثر المناطق التي يكون فيهم لون البشرة غامق أو داكن فهذا أكثر ما يزعج أي فتاة لذلك قد يؤثر علي نفسيتها ويجعلها لا تشعر بالثقة في نفسها ومما يؤدي أيضا إلي الإكتئاب والخجل وكذلك يسبب لها الإحراج، وتجنبا لحدوث كل هذا تلجأ دائما إلي إستخدام أشياء غير معروفة أو منتجات ضارة مثل الكريمات المخصصة لتفتيح هذه المناطق وإزالة البقع الداكنة ولكن كل هذه الكريمات بلا إستثناء لا تعطي النتيجة المطلوبة بل إنها تؤثر تأثير سلبي علي الجلد لذلك لا ينصح بإستخدامها، فبسبب هذا تقوم كل فتاة بالبحث عن الإستخدامات التي تساعد علي تبييض المناطق الحساسة أو المناطق التي يوجد بها بقع داكنة.

حيث توجد خلطة قوية تساعد علي ذلك في وقت قصير جدا وهي خلطة الخميرة، فهي من ضمن الخلطات الطبيعية التي لها دور كبير وفعال في تبييض البقع الداكنة التي توجد بالجسم ونتيجتها تكون مذهلة وتظهر بعد مرور عدة أيام من إستخدامها ومكونات هذه الخلطة موجودة وغير مكلفة ويسهل تحضيرها.

مكونات خلطة الخميرة لتبييض البقع الداكنة

المكونات

أربع ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت العطري.

نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به أربع ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من السكر وبعد ذلك يتم خلط المكونين مع بعضهم.

ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون ولكن يتم وضع زيت الزيتون بشكل تدريجي مع الإستمرار في تقليب الخميرة والسكر حتي يتم الحصول علي خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت العطري ونوع هذا الزيت علي حسب الرغبة ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض حتي أن يتم إمتزاجهم جيدا.

وبهذه الطريقة تكون خلطة الخميرة جاهزة للإستخدام نقوم بوضع هذه الخلطة علي البقع الداكنة التي توجد في الجسم بأكمله ويتم التدليك عليها برفق ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض البقع الداكنة