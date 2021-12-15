بقوام مظبوط طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بطعم ومذاق لذيذ كالمطاعم الشهيرة

سلطة الطحينة تعتبر من ألذ أنواع السلطات حيث أنها تتميز بمذاق جميل جدا يختلف عن باقي أنواع السلطات فهذ السلطة تعد من الأطباق الأساسية التي لابد من وجودها بجانب الأكلات البحرية، فقد يوجد عدد كبير من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن يحبون تناول سلطة الطحينة البيضاء ومن الممكن أيضا أن يتناولها البعض في السندويتشات ومنها الكفتة أو البطاطس أو الفراخ أو الحواوشي وغير ذلك الكثير فكل هذا بسبب طعمها الرائع واللذيذ، فقد توجد طرق كثيرة ومتعددة لعمل سلطة الطحينة فنجد عدد من السيدات يقومون بإضافة كمية من الزبادي إليها.

والبعض الآخر من الممكن أن يقوموا بإضافة الخيار المبشور فكلاهما يتميزان بطعم جذاب، ولكن معظم الناس يفضلون شراء هذه السلطة بالتحديد جاهزة من المطاعم لأنها تتميز بنكهة مختلفة عن التي يتم عملها في المنزل ولكن في هذا المقال نقدم أفضل وأجمل طريقة لعمل الطحينة البيضاء بكل سهولة وبطعم أحلي بكثير من المطاعم.

نصف كوب كبير من الطحينة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

نصف كوب صغير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة.

قومي بتجهيز وعاء عميق ونضع به نصف كوب كبير من الطحينة السائلة ثم نضيف إليها ربع كوب كبير من الماء ويفضل أن تكون دافئة وبعد ذلك نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضيف نصف كوب صغير من الحليب السائل ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة حتي نحصل علي قوام متماسك وكريمي وناعم.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الوعاء أو السلطة في الثلاجه ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبا أو أكثر حتي يتم تماسكها جيدا، وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجه ثم يتم وضعها في طبق مناسب للتقديم ونقوم بتقديمها مباشرة بجانب أي نوع من الأكلات وعند الإلتزام بكل هذه الخطوات والمكونات التي تم ذكرها يمكنك أن تقدمي أجمل طحينة بيضاء.

مكونات الطحينة البيضاء في المنزلطريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل