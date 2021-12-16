طريقة عمل الحليب المكثف المحلي في البيت بثلاث مكونات فقط مش هتفرقيه عن الجاهز

‏الحليب المكثف هو أحد الخامات التي يتم استخدامها لإعداد الكثير من الحلويات والمأكولات اللذيذة كما انه يستخدم في إعداد المشروبات المثلجة والحلويات وربما جميعنا نعلم أن هذا الحليب يحتوي على بعض الإضافات الأخرى مع الحليب واعتدنا أن نقوم بشرائها من الخارج المنزل ولكن من السهل الأعداد الحليب في المنزل دون استخدام العديد من المكونات كما أنه من المشروبات التي يكون من السهل اعدادها في المنزل لأن مكوناتها متوفرة من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة صناعة الحليب المحلى داخل المنزل دون أن يستخدم العديد من المكونات بل هو يتكون من مكونين فقط يمكن توفرهما بسهولة وسنتحدث عنهما خلال الفقرة القادمة.

‏مكونات الحليب المكثف

‏ربما يتمتع الحليب المكثف بقوام سميك ولكن هذا لا يعني أنه يحتاج إلى العديد من المكونات حتى يمكننا صنعه بل على العكس يمكن الحصول على الحليب المكثف ‏بواسطة مكونين فقط دون أي إضافات أخرى وهذه المكونات يمكنها أن تصنع لنا حليب لذيذ ويمكن استخدامه على الحلويات والمشروبات والعديد من الأشياء الأخرى و المكونات التي يتكون منها الحليب المكثف هي:

نصف كيلو من الحليب الطازج قبل التخلص من الزبدة التي يحتوي عليها.

نصف كوب من السكر المطحون.

‏طريقة إعداد الحليب المكثف في المنزل

‏لا يحتاج الحليب المكثف للعديد من الخطوات حتى نستطيع إعداده بسهوله وخلال ما يلي سنتحدث عن جميع خطوات عمل الحليب المكثف: