بدون فرن.. كيكة الحله الهشه القطنية علي البوتجاز بمقادير اقتصادية جدا وناجحة 100%

بدون فرن.. كيكة الحله الهشه القطنية علي البوتجاز بمقادير اقتصادية كيكة الحله من أنواع الحلوى الشهية التي يتم تحضيرها إلى الأطفال لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية تفيد الجسم والصحة، فهي تحتوي على العناصر الغذائية الفعالة التي تعزز الصحة وهي وسيلة جيدة لإدخال الفيتامينات والعناصر إلى الجسم بطريقة غير مباشرة، وقد يتم تحضيرها في وقت قصير للغاية ويمكن تقديمها مع الشاي ومع القهوة وللضيوف في أي وقت، وتناولها على وجبة الإفطار فهي تتمتع برائحة مميزة ومذاق لا مثيل له.

مكونات تحضير كيك الحلة

يمكنك القيام بهذه الوصفة البسيطة من الكيك لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت، ومن الممكن تحضيرها بنكهة الفانيليا أو بنكهة الشكولاتة كما ترغب، وهذه المكونات تتمثل في التالي:

كوبين دقيق

اربع بيضات

ربع كوب نشا

نصف كوب زيت

كوب سكر

كوب لبن

بيكنج بودر

ملعقة خل

رشة ملح بسيطة.

رشة فانيليا

طريقة تحضير كيك الحلة

من الممكن تحضير كيك الحلة بخطوات بسيطة وفي وقت بسيط من أجل أن يتناولها الأطفال بدلا من شرائها من الخارج، وهذا من خلال طريقة التحضير المثالية التالية:

يتم وضع البيض والزيت مع بعضهم والتقليب جيدا مع رشة من الفانيليا.

بعد تجانس المكونات يتم إضافة السكر والحليب للمكونات.

ومن ثم يتم أضاف البيكنج بودر والنشا والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ومن ثم يتم إضافة وعاء به كمية على الماء على النار ومن ثم وضع الوعاء الموجود فيه الخليط في هذه الحلة.

ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما ويبدأ يتحول لونه إلى اللون البرتقال من السطح.

طريقة تحضير صوص الشكولاتة لكيك الحلة

من الممكن إضافة صوص الشكولاتة البنية أو صوص الشكولاتة البيضاء على الكيك من أجل إضافة مذاق مميز وجميل لها، وهذا من خلال الخطوات التالية: