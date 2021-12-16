الفطير المشلتت الفلاحي والصعيدي بطريقة محترفة مورق وخفيف بطريقة أمهاتنا زمان

يعتبر الفطير المشلتت من أكثر أنواع الفطائر التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيكثر تناول هذه الفطائر في المنازل المصرية فترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضيرها نظرًا لمذاقها الشهي وطريقة تحضير السهلة والغير مكلفة فتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الفطير المشلتت الفلاحي.

تحضير الفطير المشلتت الفلاحي والصعيدي في البيت

يتم تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات سهلة وسريعة للغاية، فتتسم المقادير بانها غير مكلفة ويتم شرائها كما أنها يمكن أن تكون متواجدة في المنزل بصورة دائمة وإليكم مقادير تحضير الفطير المشلتت الفلاحي.

مياه فاترة للعجن. دقيق يكفي كيلو جرام لعمل فطيرتين. زيت نباتي نوع جيد. سمن أي نوع حسب الرغبة. كمية قليلة من الملح الناعم.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي والصعيديخطوات تحضير فطير المشلتت في المنزل

تتم عملية التحضير بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الفطير المشلتت.

يتم الحصول على إناء ويتم عجن فيه كلًا من الدقيق والمياه والملح والاستمرار في العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة قابلة للفرد. بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة ساعة ليكون من السهل فردها. يتم تقطيع العجينة ثم يتم تسييح الزيت مع السمن في إناء وتركه لحين أن يتم استخدامه. يعتبر فرد العجين بالنشابة من أهم المراحل التي يتم عمل الفطير بها. بعد ذلك يتم فرد العجينة جيدًا بالاعتماد على النشابة ويتم فردها لحين أن يكون شكلها دائرة مع الحرص على ترقيق أطرافها. يتم الحصول على السمن المخلوط بالزيت والسائل ويتم وضعها فوق العجينة. بعد ذلك يتم تطبيق العجينة ويتم رش كل طبقة بالسمن ويتم تكرار ذلك لحين أن يتشكل لديكم عجينة مستطيلة بها أكثر من ثنية.

طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي والصعيدي