وصفة طبيعية سحرية لتبييض منطقة البيكيني والتخلص من الأسمرار والبقع من أول أستعمال

تعتبر مشكلة اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشاكل المزعجة لدي السيدات ولذلك تحرص على إزالة الشعر من هذه المناطق وترطبها وتهتم بنظافتها، ولكن توجد بعض الأسباب التي تسبب سواد الجلد ومنها كثرة التعرق وارتداء ملابس غير قطنية وعدم الاهتمام بنظافة هذا المكان ولذلك نحن في هذا المكان سوف نقدم لكم وصفة لتبييض المناطق الحساسة فتابعونا.

البطاطس:

وصفة لتبييض المناطق الحساسة

نحضر حبة من البطاطس ونقوم بتقطيعها إلى شرائح ثم نقوم بفرك المناطق الغامقة بالجسم بهذا المزيج ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

بعد ذلك يشطف المكان بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة حيث تساعد البطاطس على تبييض البشرة لأنها تحتوي على خصائص حمضية بسيطة ولذلك فهي مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة.

الألوفيرا:

نحضر ورقة صبار ونستخرج منها الجل ثم يوضع على المناطق الحساسة ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء تكرر الوصفة يوميا ولمدة أسبوعيا وسوف تلاحظي نتائج مبهرة.

يعتبر الألوفيرا مبيض طبيعي للبشرة واستخدامه بشكل منتظم يصلح خلايا الجلد المتضررة ويحتوي أيضا على خصائص ومرطبات طبيعية للجلد.

العسل:

نفرد كمية مناسبة من العسل على المناطق الحساسة ونتركها لمدة 5 دقائق ثم تشطف بالماء الدافئ تكرر هذه الوصفة 3 مرات للحصول على النتيجة المطلوبة.

أو نمزج كمية مناسبة من الزبادي مع العسل ويوضع على الأماكن المراد تفتيحها ويترك لمدة 20 دقيقة ونغسلها بالماء الدافئ حيث يتميز العسل بقدرته العالية على تفتيح البشرة وترطيبها والزبادي يحتوي على مادة الليكوبين التي تقوم بتفتيح وترطيب الجلد وتجعله أكثر نعومة وجمال.

اللبن:

في وعاء نضع كمية مناسبة من اللبن ونغمس بداخله قطع من القطن ثم نمررها على المناطق الحساسة ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ.

اللبن معروف منذ سنين طويلة على قدرة الهائلة في تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم لأنه غني بحمض اللاكتيك الذي يساهم في علاج تصبغات الجلد.

ماء الورد والنشا:

نخلط ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع ملعقة من النشا ثم نضيف ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على المناطق الحساسة ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتبييض هذه الأماكن وجعلها أكثر نعومة وجمال.