طريقة المعمول الدايت بأسهل طريقة في المنزل

يحب الكثير من الكبار والأطفال تناول المعمول بالتمر وذلك لمذاقة الفريد ولكن هناك من يجد الصعوبة في تناولة أثناء عمل حمية غذائية وفي هذا الوقت أيضاً يبحث العديد عن تناول الوصفات ولكن بتحضرها في المنزل بسعرات حرارية أقل لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وكذلك بمكونات بسيطة مكونات المعمول الدايت مكونات المعمول الدايت يمكن تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وبأقل المكونات من خلال إحضار المقادير الآتية واحد كيلو ونصف من السميد.

مقدار ثلاثة أكواب من الدقيق.

زبدة قليلة الدسم بمقدار كوبان ونصف.

واحد كوب من سكر الفركتوز.

نصف كوب من ماء الورد.

وأيضاً نصف كوب من ماء الزهر.

كذلك واحد كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة ويتم وضعها في نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من المحلب الناعم.

اثنين كوب من السكر الناعم. مكونات الحشوة واحد كيلو من التمر قليل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الدايت.

مقدار بسيط من المحلب الناعم. طريقة عمل المعمول الدايت طريقة عمل المعمول الدايت يمكن تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وأيضاً بأقل الإمكانيات وذلك للحصول على أحلى معمول وكذلك بأقل السعرات الحرارية والى لا تسبب زيادة في الوزن ويكون صالح أثناء فترة الدايت ويمكن تحضير المعمول الدايت بالخطوات التالية في وعاء على نار متوسطة يتم وضع الزبدة وكذلك يتم إضافة التمر مع التقليب المستمر.

ثم يتم إضافة المحلب للخليط مع التقليب الجيد وبعد ذلك يتم تقسيم الحشو إلى كرات صغيرة.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء عميق ووضع السميد ثم سكر الفركتوز مع الخلط الجيد.

كذلك يتم إضافة الدقيق والمحلب مع التقليب المستمر والجيد.

إضافة أيضاً الزبدة للخليط مع التقليب المستمر والجيد مع إضافة ماء الورد والزهر بالتدريج.

يتم الخلط الجيد ثم نترك العجينة لمدة سته ساعات.

ثم يتم إضافة الخميرة التى تم اذابتها في الماء الدافئ مع الخلط الجيد.

تقسم عجينة المعمول إلى كرات صغيرة الحجم ثم يتم حشو تلك الكرات بكرات التمر.

يتم وضع كرات المعمول في قوالب المعمول وبعد التشكيل ترص فى صواني وتدخل الفرن.

تترك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج. الوسوم

يحب الكثير من الكبار والأطفال تناول المعمول بالتمر وذلك لمذاقة الفريد ولكن هناك من يجد الصعوبة في تناولة أثناء عمل حمية غذائية وفي هذا الوقت أيضاً يبحث العديد عن تناول الوصفات ولكن بتحضرها في المنزل بسعرات حرارية أقل لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وكذلك بمكونات بسيطة مكونات المعمول الدايت مكونات المعمول الدايت يمكن تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وبأقل المكونات من خلال إحضار المقادير الآتية واحد كيلو ونصف من السميد.

مقدار ثلاثة أكواب من الدقيق.

زبدة قليلة الدسم بمقدار كوبان ونصف.

واحد كوب من سكر الفركتوز.

نصف كوب من ماء الورد.

وأيضاً نصف كوب من ماء الزهر.

كذلك واحد كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة ويتم وضعها في نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من المحلب الناعم.

اثنين كوب من السكر الناعم. مكونات الحشوة واحد كيلو من التمر قليل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الدايت.

مقدار بسيط من المحلب الناعم. طريقة عمل المعمول الدايت طريقة عمل المعمول الدايت يمكن تحضير المعمول الدايت بالمنزل بأسهل طريقة وأيضاً بأقل الإمكانيات وذلك للحصول على أحلى معمول وكذلك بأقل السعرات الحرارية والى لا تسبب زيادة في الوزن ويكون صالح أثناء فترة الدايت ويمكن تحضير المعمول الدايت بالخطوات التالية في وعاء على نار متوسطة يتم وضع الزبدة وكذلك يتم إضافة التمر مع التقليب المستمر.

ثم يتم إضافة المحلب للخليط مع التقليب الجيد وبعد ذلك يتم تقسيم الحشو إلى كرات صغيرة.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء عميق ووضع السميد ثم سكر الفركتوز مع الخلط الجيد.

كذلك يتم إضافة الدقيق والمحلب مع التقليب المستمر والجيد.

إضافة أيضاً الزبدة للخليط مع التقليب المستمر والجيد مع إضافة ماء الورد والزهر بالتدريج.

يتم الخلط الجيد ثم نترك العجينة لمدة سته ساعات.

ثم يتم إضافة الخميرة التى تم اذابتها في الماء الدافئ مع الخلط الجيد.

تقسم عجينة المعمول إلى كرات صغيرة الحجم ثم يتم حشو تلك الكرات بكرات التمر.

يتم وضع كرات المعمول في قوالب المعمول وبعد التشكيل ترص فى صواني وتدخل الفرن.

تترك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج.

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