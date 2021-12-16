كريم نيفيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن وجعله حرير وانسيابي خلال ساعتين

الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير هو حلم كل فتاة وبسبب ذلك يلجأ الكثير إلى فرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين وهذه الطرق تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف لأنها تحتوي على مواد كيميائية، ولكن بعض الأشخاص يفضلون استخدام طرق وخلطات طبيعية للحصول على شعر مفرود وأكثر صحة وجمال ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم فرد الشعر بكريم نيفيا فتابعونا. فرد الشعر بكريم نيفيا فرد الشعر بكريم نيفيا المكونات: 2 ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من فيتامين e.

ملعقة من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. يوضع على الشعر قبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويجب أن يكون الشامبو طبيعي خالي من أي مواد كيميائية. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير ومع الاستمرار عليها سوف تلاحظي الفرق بنفسك. كريم نيفيا للشعر المجعد كريم نيفيا للشعر المجعد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

2 ملعقة من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت الياسمين. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب زبدة الشيا في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم توضع في وعاء ونضيف عليها باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تمتزج المكونات. يوضع الخليط على الشعر مع التدليك بحركات دائرية حتى يتغلل المزيج داخل فروة الرأس وبصيلات الشعر ثم يغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين. يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يوميا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة. فوائد كريم نيفيا للشعر يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير لأنه يحتوي على مكونات طبيعية ذات فاعليه كبيرة للشعر وسعره مناسب للجميع على عكس باقي الكريمات الأخري.

أمن على السيدات والأطفال ويعطي الشعر الجمال واللمعان الذي يحتاجه ويجعل الشعر سهل التصفيف ويفرد الشعر الخشن.

يقوم بتثبيت الشعر بشكل أمن ويرطب الشعر لأنه يحتوي على مرطبات عالية. فرد الشعر بكريم نيفيا فوائد كريم نيفيا للشعرفرد الشعر بكريم نيفيا المكونات: عبوة كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

فيتامين e.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع زبدة الشيا مع زيت جوز الهند ونذوبهم في حمام ماء ساخن ثم يوضع المزيج في وعاء ونضيف عليه جميع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات.

يوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي لمدة 3 ساعات ويغسل بالماء الفاتر والشامبو. الوسوم

الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير هو حلم كل فتاة وبسبب ذلك يلجأ الكثير إلى فرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين وهذه الطرق تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف لأنها تحتوي على مواد كيميائية، ولكن بعض الأشخاص يفضلون استخدام طرق وخلطات طبيعية للحصول على شعر مفرود وأكثر صحة وجمال ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم فرد الشعر بكريم نيفيا فتابعونا. فرد الشعر بكريم نيفيا فرد الشعر بكريم نيفيا المكونات: 2 ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من فيتامين e.

ملعقة من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. يوضع على الشعر قبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويجب أن يكون الشامبو طبيعي خالي من أي مواد كيميائية. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير ومع الاستمرار عليها سوف تلاحظي الفرق بنفسك. كريم نيفيا للشعر المجعد كريم نيفيا للشعر المجعد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

2 ملعقة من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت الياسمين. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب زبدة الشيا في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم توضع في وعاء ونضيف عليها باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تمتزج المكونات. يوضع الخليط على الشعر مع التدليك بحركات دائرية حتى يتغلل المزيج داخل فروة الرأس وبصيلات الشعر ثم يغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين. يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يوميا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة. فوائد كريم نيفيا للشعر يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير لأنه يحتوي على مكونات طبيعية ذات فاعليه كبيرة للشعر وسعره مناسب للجميع على عكس باقي الكريمات الأخري.

أمن على السيدات والأطفال ويعطي الشعر الجمال واللمعان الذي يحتاجه ويجعل الشعر سهل التصفيف ويفرد الشعر الخشن.

يقوم بتثبيت الشعر بشكل أمن ويرطب الشعر لأنه يحتوي على مرطبات عالية. فرد الشعر بكريم نيفيا فوائد كريم نيفيا للشعرفرد الشعر بكريم نيفيا المكونات: عبوة كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

فيتامين e.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع زبدة الشيا مع زيت جوز الهند ونذوبهم في حمام ماء ساخن ثم يوضع المزيج في وعاء ونضيف عليه جميع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات.

يوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي لمدة 3 ساعات ويغسل بالماء الفاتر والشامبو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم نيفيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن وجعله حرير وانسيابي خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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