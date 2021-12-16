بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي منزلي خافي للعيوب ومناسب للبشرة في 5 دقائق

يعتبر كريم الاساس من المنتجات التجميلية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهو يساعد على إخفاء عيوب البشرة ويجعلها نقية وجذابة، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار يصعب على البعض شرائه وكثرة استخدامه أيضا يضر بصحة البشرة ويعرضها للجفاف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم اساس بالنشا في البيت فتابعونا. طريقة عمل كريم اساس بالنشا طريقة عمل كريم اساس بالنشا المكونات: 4 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة شوفان.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

3 كبسولات فيتامين e.

ملعقة صغيرة زيت جوجوبا.

ملعقة صغيرة من كريم الالتهابات. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. ثم يوضع المزيج في برطمان معقم ومجفف جيدا من الماء ونحفظه داخل الثلاجة وقبل استخدامه نخرجه في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه ويترك ثم يغسل بالماء الدافئ وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. طريقة عمل كريم أساس بدون بودرة طريقة عمل كريم أساس بدون بودرة المكونات: 2 ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من أي نوع كريم مرطب للبشرة.

4 نقط من أي كريم أساس مخصص للبشرة الدهنية.

ربع ملعقة من أي نوع كريم واقي للشمس.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة مضغوطة.

4 نقط من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع في عبوة ويحفظ داخل الثلاجة. في الصباح نقوم بغسل الوجه بالطريقة المعتادة ثم يوضع الكريم على البشرة وبعد ذلك نضع المكياج وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. كريم اساس للبشرة الغامقة كريم اساس للبشرة الغامقة المكونات: نصف فنجان من زبدة الشيا.

ملعقة من الكاكاو البودرة الغير محلي.

ملعقة من القرفة المطحونة.

قطرات من اللوشن. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض حتى تمتزج ثم نضيف عليها اللوشن ونقلب للحصول على درجة الليونة المناسبة. يمكنك التحكم في درجة قاتمة اللون عن طريق زيادة كمية القرفة وبعد ذلك يحفظ المزيج في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة. يوضع الكريم بالطريقة المعتادة على الوجه ثم نضعه مرة أخرى داخل الثلاجة وسوف تندهشي من النتيجة. الوسوم

يعتبر كريم الاساس من المنتجات التجميلية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهو يساعد على إخفاء عيوب البشرة ويجعلها نقية وجذابة، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار يصعب على البعض شرائه وكثرة استخدامه أيضا يضر بصحة البشرة ويعرضها للجفاف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم اساس بالنشا في البيت فتابعونا. طريقة عمل كريم اساس بالنشا طريقة عمل كريم اساس بالنشا المكونات: 4 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة شوفان.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

3 كبسولات فيتامين e.

ملعقة صغيرة زيت جوجوبا.

ملعقة صغيرة من كريم الالتهابات. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. ثم يوضع المزيج في برطمان معقم ومجفف جيدا من الماء ونحفظه داخل الثلاجة وقبل استخدامه نخرجه في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه ويترك ثم يغسل بالماء الدافئ وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. طريقة عمل كريم أساس بدون بودرة طريقة عمل كريم أساس بدون بودرة المكونات: 2 ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من أي نوع كريم مرطب للبشرة.

4 نقط من أي كريم أساس مخصص للبشرة الدهنية.

ربع ملعقة من أي نوع كريم واقي للشمس.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة مضغوطة.

4 نقط من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع في عبوة ويحفظ داخل الثلاجة. في الصباح نقوم بغسل الوجه بالطريقة المعتادة ثم يوضع الكريم على البشرة وبعد ذلك نضع المكياج وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. كريم اساس للبشرة الغامقة كريم اساس للبشرة الغامقة المكونات: نصف فنجان من زبدة الشيا.

ملعقة من الكاكاو البودرة الغير محلي.

ملعقة من القرفة المطحونة.

قطرات من اللوشن. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض حتى تمتزج ثم نضيف عليها اللوشن ونقلب للحصول على درجة الليونة المناسبة. يمكنك التحكم في درجة قاتمة اللون عن طريق زيادة كمية القرفة وبعد ذلك يحفظ المزيج في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة. يوضع الكريم بالطريقة المعتادة على الوجه ثم نضعه مرة أخرى داخل الثلاجة وسوف تندهشي من النتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي منزلي خافي للعيوب ومناسب للبشرة في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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