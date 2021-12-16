بنصف كوب دقيق أعملي ألذ كيك ديسباسيتو بطريقة ومكونات غير مكلفة وطعم لذيذ

الديسباسيتو هو عبارة عن كيك وبعض الطبقات الأخرى المكونة من صوص الشوكولاتة والكريمة والنوتيلا وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الكبار والأطفال، والكثير منا يقوم بشرائه من الخارج وهذا يكون مكلف للغاية والآن يمكنك عمله في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الديسباسيتو فتابعونا. طريقة عمل الديسباسيتو طريقة عمل الديسباسيتو المكونات: 5 بيضات.

نصف كوب سكر.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل. مكونات موس الشوكولاتة: 60 جرام شوكولاتة.

ربع كوب حليب.

كوب ونصف كريمة حلويات. مكونات صوص كريم كراميل: كوب كريم شانتيه.

ربع كوب كريم كراميل بودر.

كوب حليب بارد. مكونات صوص النوتيلا: 5 ملاعق كبيرة من النوتيلا.

كوب حليب.

ملعقة نسكويك. طريقة التحضير في البداية سوف نقوم بتحضير الكيك عن طريق وضع البيض في وعاء كبير ونضيف إليه الفانيليا والخل ونخفق المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. عندما يصبح القوام كريمي نضع السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم تدريجيا على خليط البيض. نقلب الخليط بالملعقة من أسفل إلى أعلى وببطء حتى لا يخرج الهواء نصب الخليط في قوالب الديسباسيتو أو في قالب. ندخل القالب إلى فرن ساخن ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ويجب اختبار نضج الكيك عن طريق وضع خلة أسنان في المنتصف. إذا خرجت الخلة نظيفة هذا يعني أن الكيك نضج أما إذا كان يوجد بها عجين فهذا يعني عدم اكتمال نضجها نضعها جانبا. ثم نقوم بتحضير موس الشوكولاتة من خلال وضع الشوكولاتة والحليب في وعاء ونرفعهم على النار مع الكريمة حتى تذوب الشوكولاتة تماما. ثم نرفع ونضعها جانبا حتى تبرد ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي ويمكن أيضا استخدام موس الشوكولاتة البودر. صوص كريم كراميل نضع الكريم شانتيه مع بودرة الكريم كراميل والحليب في وعاء كبير ونضرب المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو في الخلاط. عندما يصبح القوام ثقيل وسميك نتركه جانبا بعد ذلك في وعاء كبير نضع جميع الصوصات مع 5 ملاعق من النوتيلا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. نجهز كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة من النسكويك ونضع السريب على الكيك عندما تخرج من الفرن ثم تزين بالصوص. وعلى الوجه نضع حبات من الفراولة أو الشوكلت شيبس أو صوص شوكولاتة على حسب الرغبة ثم تقدم وبالهنا والشفا. طريقة التحضير الوسوم

الديسباسيتو هو عبارة عن كيك وبعض الطبقات الأخرى المكونة من صوص الشوكولاتة والكريمة والنوتيلا وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الكبار والأطفال، والكثير منا يقوم بشرائه من الخارج وهذا يكون مكلف للغاية والآن يمكنك عمله في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الديسباسيتو فتابعونا. طريقة عمل الديسباسيتو طريقة عمل الديسباسيتو المكونات: 5 بيضات.

نصف كوب سكر.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل. مكونات موس الشوكولاتة: 60 جرام شوكولاتة.

ربع كوب حليب.

كوب ونصف كريمة حلويات. مكونات صوص كريم كراميل: كوب كريم شانتيه.

ربع كوب كريم كراميل بودر.

كوب حليب بارد. مكونات صوص النوتيلا: 5 ملاعق كبيرة من النوتيلا.

كوب حليب.

ملعقة نسكويك. طريقة التحضير في البداية سوف نقوم بتحضير الكيك عن طريق وضع البيض في وعاء كبير ونضيف إليه الفانيليا والخل ونخفق المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. عندما يصبح القوام كريمي نضع السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم تدريجيا على خليط البيض. نقلب الخليط بالملعقة من أسفل إلى أعلى وببطء حتى لا يخرج الهواء نصب الخليط في قوالب الديسباسيتو أو في قالب. ندخل القالب إلى فرن ساخن ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ويجب اختبار نضج الكيك عن طريق وضع خلة أسنان في المنتصف. إذا خرجت الخلة نظيفة هذا يعني أن الكيك نضج أما إذا كان يوجد بها عجين فهذا يعني عدم اكتمال نضجها نضعها جانبا. ثم نقوم بتحضير موس الشوكولاتة من خلال وضع الشوكولاتة والحليب في وعاء ونرفعهم على النار مع الكريمة حتى تذوب الشوكولاتة تماما. ثم نرفع ونضعها جانبا حتى تبرد ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي ويمكن أيضا استخدام موس الشوكولاتة البودر. صوص كريم كراميل نضع الكريم شانتيه مع بودرة الكريم كراميل والحليب في وعاء كبير ونضرب المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو في الخلاط. عندما يصبح القوام ثقيل وسميك نتركه جانبا بعد ذلك في وعاء كبير نضع جميع الصوصات مع 5 ملاعق من النوتيلا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. نجهز كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة من النسكويك ونضع السريب على الكيك عندما تخرج من الفرن ثم تزين بالصوص. وعلى الوجه نضع حبات من الفراولة أو الشوكلت شيبس أو صوص شوكولاتة على حسب الرغبة ثم تقدم وبالهنا والشفا. طريقة التحضير

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