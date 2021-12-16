عايزة تصبغي شعرك بلون زي الاجانب بملعقة كركم اصبغي شعرك بنفسك بلون أشقر بدون صبغات ضارة

دائما تسعي جميع الفتيات أو السيدات إلي تغيير لون شعرها كنوع من أنواع التغيير حيث أن هذا التغيير قد يؤثر علي المظهر العام بالنسبة للوجه وهذا هو التي تسعي إليه، لذلك تقوم بصبغ الشعر بالألوان الجذابة والملفتة لأنظار الآخرين ومن هذه الألوان هو اللون الأشقر الذهبي فهو من أكثر الألوان التي يحبها عدد كبير من السيدات ولكن هذا اللون لا يناسب جميع ألوان البشرة فمثلا الفتيات الذين يتمتعون ببشؤة سمراء لا يناسبهم هذا اللون ولكن البشرة البيضاء تكون مناسبة جدا للون الأشقر، ولكن يوجد حل لهذه المشكلة وهي أن توجد درجات ألوان مختلفة من هذا اللون فمنه الغامق ومنه الفاتح لذلك يمكن لأي فتاة أن تقوم بصبغ شعرها باللون المرغوب فيه. مكونات صبغ الشعر بالكركم ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم نقوم بغسل الشعر أولا قبل صبغ الشعر ولابد من تجفيفه من الماء جيدا وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة ونقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازيلن ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول علي خليط متجانس وناعم ثم نقوم بفرد هذا الخليط علي الشعر بإستخدام فرشاة ويتم توزيعه علي الشعر بشكل جيد.

وبعد وضع الخليط علي الشعر نقوم بتمشيطه بإستخدام مشط ويفضل أن يكون مشط خشبي وبعد ذلك نقوم بوضع قبعة علي الشعر ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعتين أو ساعة ونصف.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء البارد والشامبو المناسب لنوع شعرك وبهذه الطريقة يمكنك أن تحصلي علي صبغ الشعر وبطريقة طبيعية. مكونات صبغ الشعر بالكركمطريقة عمل صبغ الشعر بالكركم الوسوم

دائما تسعي جميع الفتيات أو السيدات إلي تغيير لون شعرها كنوع من أنواع التغيير حيث أن هذا التغيير قد يؤثر علي المظهر العام بالنسبة للوجه وهذا هو التي تسعي إليه، لذلك تقوم بصبغ الشعر بالألوان الجذابة والملفتة لأنظار الآخرين ومن هذه الألوان هو اللون الأشقر الذهبي فهو من أكثر الألوان التي يحبها عدد كبير من السيدات ولكن هذا اللون لا يناسب جميع ألوان البشرة فمثلا الفتيات الذين يتمتعون ببشؤة سمراء لا يناسبهم هذا اللون ولكن البشرة البيضاء تكون مناسبة جدا للون الأشقر، ولكن يوجد حل لهذه المشكلة وهي أن توجد درجات ألوان مختلفة من هذا اللون فمنه الغامق ومنه الفاتح لذلك يمكن لأي فتاة أن تقوم بصبغ شعرها باللون المرغوب فيه. مكونات صبغ الشعر بالكركم ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم نقوم بغسل الشعر أولا قبل صبغ الشعر ولابد من تجفيفه من الماء جيدا وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة ونقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازيلن ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول علي خليط متجانس وناعم ثم نقوم بفرد هذا الخليط علي الشعر بإستخدام فرشاة ويتم توزيعه علي الشعر بشكل جيد.

وبعد وضع الخليط علي الشعر نقوم بتمشيطه بإستخدام مشط ويفضل أن يكون مشط خشبي وبعد ذلك نقوم بوضع قبعة علي الشعر ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعتين أو ساعة ونصف.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء البارد والشامبو المناسب لنوع شعرك وبهذه الطريقة يمكنك أن تحصلي علي صبغ الشعر وبطريقة طبيعية. مكونات صبغ الشعر بالكركمطريقة عمل صبغ الشعر بالكركم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة تصبغي شعرك بلون زي الاجانب بملعقة كركم اصبغي شعرك بنفسك بلون أشقر بدون صبغات ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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