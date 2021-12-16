بمقادير اقتصادية طريقة عمل بسكويت الشاي الهش الخفيف بطعم لذيذ يدوب في الفم

يفضل الكثير من الناس بما فيهم صغار السن بسكويت الشاي اللذيذ والمقرمش حيث يتم تناوله كوجبة من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن نتناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي، لذلك يقومون عدد كبير من الأشخاص بشراؤه جاهز من المخابز ولكن هذا لا نثق في مكوناته التي تضاف إليه. مكونات عمل بسكويت الشاي ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة.

كوب واحد كبير من السكر البودر الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

رشة من الملح. طريقة عمل بسكويت الشاي قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيل المضرب علي سرعة متوسطة حتي يتم خفق البيض بطريقة جيدة، ثم يتم تشغيله علي أعلي سرعة وبعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد كبير من السكر البودر الناعم ثم يتم تشغيله نحصل علي خليط كريمي وهش.

ثم يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر ونستمر أيضا في تشغيل المضرب وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من السمنة أو الزبدة ويتم تشغيل المضرب مرة آخري حتي يكون القوام ناعم.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء آخر ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع المكونات الجافة لخليط البيض والسكر والسمنة ونقوم بعجن كل المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ولا يتم عجنها لفترة طويلة، وبعد ذلك يتم ترك العجينة جانبا حوالي خمسة عشر دقيقة لكي ترتاح.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن وبعد ذلك نقوم بتجهيز صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من السمنة.

وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة البسكويت بالشكل المرغوب فيه أو من الممكن أن نقوم بفرد العجينة ثم نقوم بتقطيعها بإستخدام السكينة، ثم يتم وضع قطع البسكويت في الصينية ويتم وضعها في الفرن. مكونات عمل بسكويت الشايطريقة عمل بسكويت الشاي الوسوم

يفضل الكثير من الناس بما فيهم صغار السن بسكويت الشاي اللذيذ والمقرمش حيث يتم تناوله كوجبة من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن نتناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي، لذلك يقومون عدد كبير من الأشخاص بشراؤه جاهز من المخابز ولكن هذا لا نثق في مكوناته التي تضاف إليه. مكونات عمل بسكويت الشاي ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة.

كوب واحد كبير من السكر البودر الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

رشة من الملح. طريقة عمل بسكويت الشاي قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيل المضرب علي سرعة متوسطة حتي يتم خفق البيض بطريقة جيدة، ثم يتم تشغيله علي أعلي سرعة وبعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد كبير من السكر البودر الناعم ثم يتم تشغيله نحصل علي خليط كريمي وهش.

ثم يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر ونستمر أيضا في تشغيل المضرب وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من السمنة أو الزبدة ويتم تشغيل المضرب مرة آخري حتي يكون القوام ناعم.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء آخر ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع المكونات الجافة لخليط البيض والسكر والسمنة ونقوم بعجن كل المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ولا يتم عجنها لفترة طويلة، وبعد ذلك يتم ترك العجينة جانبا حوالي خمسة عشر دقيقة لكي ترتاح.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن وبعد ذلك نقوم بتجهيز صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من السمنة.

وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة البسكويت بالشكل المرغوب فيه أو من الممكن أن نقوم بفرد العجينة ثم نقوم بتقطيعها بإستخدام السكينة، ثم يتم وضع قطع البسكويت في الصينية ويتم وضعها في الفرن. مكونات عمل بسكويت الشايطريقة عمل بسكويت الشاي

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