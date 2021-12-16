بمعلقة واحدة من القهوة تخلصي من الهالات السوداء بطريقة صحية ونتيجة من أول اسبوع

الهالات السوداء من اكثر الاشياء المزعجة لاى سيدة أو فتاة حيث انها لها تاثير سلبى على الوجه بشكل عام، وهناك انواع من الكريمات التى تعمل على اخفاء الهالات السوداء وهى بالفعل تعمل على ذلك، ولكن مع مرور الوقت والاستخدام المستمر لهذه الكريمات قد تؤثر على الجلد خاصتا وإن كان نوع الجلد حساس والذى يتاثر باى شى غير صحى وهو الجلد الذى يوجد فى المنطقة حول العين، فعند ظهور نتائج سلبية فى هذه المنطقة بعد استخدام الكريم يقومون جميع الفتيات بتجنب استخدامها والبحث عن افضل الاشياء التى تساعد على اخفاء الهالات السوداء بشكل نهائى دون وجود اى أثار سلبية على الجلد وقد يرى جميعهم ان استخدام الوصفات او الخلطات الطبيعية افضل واقوى الاشياء التى تخفى تماما وجود الهالات السوداء المزعجة والتى يعانى منها الكثير من الفتيات، ويوجد الكثير من هذه الخلطات او الوصفات فقد تكون اعشاب او توابل او اى نوع من انواع المشروبات مثل القهوة حيث انها مش مجرد مشروب من المشروبات العادية بل انها لها تاثير كبير وصحى على معالجة الهالات السوداء وإخفائها بشكل نهائى وصحي، وكما أن القهوة مفيدة جدا للبشرة فتساعد على تفتيحها وتبيضها بطريقة سريعة وطبيعية، وان ظهور الهالات السوداء بيكون بسبب عدة عوامل كثيرة منها السهر وعدم الراحة، فان قلة النوم من اكثر العوامل التى تتسبب فى وجود الهالات، فقد تكون ظهورها ناتج من عامل وراثى او من القلق والتوتر، وكذلك جفاف البشرة وعدم الانتظام والالتزام فى تناول غذاء صحى ومفيد والتعرض الدائم لاشعة الشمس، وايضا استخدام مستحضرات التجميل بشكل مستمر، فكل هذا من اكثر الاسباب التى تودى الى ظهور هالات باللون الاسود تحت العين فان وجودها يدل احيانا على الارق والتعب ويبدو الشخص كانه متقدم فى السن .

طريقة عمل خلطة الهالات السوداء ومكوناتها

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة .

ملعقة كبيرة من العسل الابيض .

نخلط ملعقة كبيرة من القهوة بالاضافة الى ملعقة كبيرة من العسل الابيض فى طبق ويتم خلطهم بطريقة جيدة .

نقوم بوضع هذا الخليط على منطقة الهالات السوداء ويتم تدليكها برفق ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا .

بعد مرور الوقت يتم غسلها جيدا بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوع او فى خلال اسبوعين فقط يتم اختفاء الهالات السوداء بشكل نهائى .

طريقة التحضير