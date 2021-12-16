طول عمرنا بنعملها غلط طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة المرمله و الطرية ريحه وطعم لا يقاوم

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بسبوسة الحلة المطبوخة هذه الطريقة اختراع، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لتحضير البسبوسة من المنزل بطعم وريحة الجاهزة، ولكنها من أكثر الحلويات الشرقية التي يعتقد الكثير من السيدات أنه من الصعب نجاح تحضيرها من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم أفضل واقوى وأضمن الطرق لتحضير البسبوسة بدون فرن نهائياً، كما أنها طريقة سهلة جداً خلال عشر دقائق فقط ستحصلين على أحلى وألذ بسبوسة مرملة و طرية تذوب في الفم مثل الجاهزة و معرفة أسرار الحلواني في تحضيرها وسر لونها الذهبي.مقادير بسبوسة الحلة المطبوخة
بسبوسة الحلة لا تحتاج مكونات مكونات مختلفة عن البسبوسة العادية ولكنها مختلفة في طريقة تحضيرها، مكونات وصفتنا هي:
- نص كوب من الحليب.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة من القشطة.
- نص كوب من السمن البلدى.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- 2 كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
مقادير الشربات
- كوب و ربع من السكر.
- نصف عصير ليمونة.
- كوب وربع من الماء.
من أسهل الطرق و اسرعها في تحضير البسبوسة هي طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة، طريقة تحضيرها هي:
- أولاً قومي بوضع حلة كبيرة على نار متوسطة ثم قومي بوضع السمن البلدي حتى تذوب.
- بعد ذلك قومي بوضع ربع كوب من السكر الأبيض وحركية حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه ذهبي هذه الخطوة ستعطي للبسبوسة اللون الذهبي مثل الجاهزة.
- عندما يصل لون السكر ذهبي قومي بإضافة القشطة ثم حركيها.
- ضعي بعد ذلك الحليب وحركيه ببطء لكي لا يحترق السكر.
- نضيف الآن السميد ونبدأ بتقليبه جيداً لكي بتغلف السميد بالسمن والسكر.
- ارفعي الحلة من على النار ثم قومي بإضافة جوز الهند وربع ملعقة من البيكنج بودر وحركيهم مرة واحدة.
- بعد ذلك نأتي بصينية الخبز ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نضع خليط البسبوسة ونبدأ بتوزيعها في الصينية.
- بعد ذلك نضع صينية البسبوسة في الرف الأوسط في الفرن حتى يتم تحمير الجوانب ثم نشعل الشواية لكي تحصلين على اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن.
- نحضر الشربات الآن نضع السكر على الماء في إناء على النار حتى يغلي ثم نضيف الليمون ونتركه يثقل قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الشربات الساخن على صينية البسبوسة فور خروجها من الفرن وهي ساخنة.
- تترك لتهدأ قليلاً ثم تقطع وتقدم للطعام.
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بسبوسة الحلة المطبوخة هذه الطريقة اختراع، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لتحضير البسبوسة من المنزل بطعم وريحة الجاهزة، ولكنها من أكثر الحلويات الشرقية التي يعتقد الكثير من السيدات أنه من الصعب نجاح تحضيرها من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم أفضل واقوى وأضمن الطرق لتحضير البسبوسة بدون فرن نهائياً، كما أنها طريقة سهلة جداً خلال عشر دقائق فقط ستحصلين على أحلى وألذ بسبوسة مرملة و طرية تذوب في الفم مثل الجاهزة و معرفة أسرار الحلواني في تحضيرها وسر لونها الذهبي.مقادير بسبوسة الحلة المطبوخة
بسبوسة الحلة لا تحتاج مكونات مكونات مختلفة عن البسبوسة العادية ولكنها مختلفة في طريقة تحضيرها، مكونات وصفتنا هي:
- نص كوب من الحليب.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة من القشطة.
- نص كوب من السمن البلدى.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- 2 كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
مقادير الشربات
- كوب و ربع من السكر.
- نصف عصير ليمونة.
- كوب وربع من الماء.
من أسهل الطرق و اسرعها في تحضير البسبوسة هي طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة، طريقة تحضيرها هي:
- أولاً قومي بوضع حلة كبيرة على نار متوسطة ثم قومي بوضع السمن البلدي حتى تذوب.
- بعد ذلك قومي بوضع ربع كوب من السكر الأبيض وحركية حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه ذهبي هذه الخطوة ستعطي للبسبوسة اللون الذهبي مثل الجاهزة.
- عندما يصل لون السكر ذهبي قومي بإضافة القشطة ثم حركيها.
- ضعي بعد ذلك الحليب وحركيه ببطء لكي لا يحترق السكر.
- نضيف الآن السميد ونبدأ بتقليبه جيداً لكي بتغلف السميد بالسمن والسكر.
- ارفعي الحلة من على النار ثم قومي بإضافة جوز الهند وربع ملعقة من البيكنج بودر وحركيهم مرة واحدة.
- بعد ذلك نأتي بصينية الخبز ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نضع خليط البسبوسة ونبدأ بتوزيعها في الصينية.
- بعد ذلك نضع صينية البسبوسة في الرف الأوسط في الفرن حتى يتم تحمير الجوانب ثم نشعل الشواية لكي تحصلين على اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن.
- نحضر الشربات الآن نضع السكر على الماء في إناء على النار حتى يغلي ثم نضيف الليمون ونتركه يثقل قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الشربات الساخن على صينية البسبوسة فور خروجها من الفرن وهي ساخنة.
- تترك لتهدأ قليلاً ثم تقطع وتقدم للطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا بنعملها غلط طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة المرمله و الطرية ريحه وطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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