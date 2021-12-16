طول عمرنا بنعملها غلط طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة المرمله و الطرية ريحه وطعم لا يقاوم

بسبوسة الحلة المطبوخة هذه الطريقة اختراع، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لتحضير البسبوسة من المنزل بطعم وريحة الجاهزة، ولكنها من أكثر الحلويات الشرقية التي يعتقد الكثير من السيدات أنه من الصعب نجاح تحضيرها من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم أفضل واقوى وأضمن الطرق لتحضير البسبوسة بدون فرن نهائياً، كما أنها طريقة سهلة جداً خلال عشر دقائق فقط ستحصلين على أحلى وألذ بسبوسة مرملة و طرية تذوب في الفم مثل الجاهزة و معرفة أسرار الحلواني في تحضيرها وسر لونها الذهبي.

بسبوسة الحلة لا تحتاج مكونات مكونات مختلفة عن البسبوسة العادية ولكنها مختلفة في طريقة تحضيرها، مكونات وصفتنا هي:

نص كوب من الحليب.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من القشطة.

نص كوب من السمن البلدى.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

2 كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

مقادير الشربات

كوب و ربع من السكر.

نصف عصير ليمونة.

كوب وربع من الماء.

من أسهل الطرق و اسرعها في تحضير البسبوسة هي طريقة بسبوسة الحلة المطبوخة، طريقة تحضيرها هي: