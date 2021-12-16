طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال لفطار شهي بأسهل الطرق

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال حيث البسكويت من أشهر وأشهى المخبوزات المنتشرة بالعالم فيوجد منه جميع النكهات فهو متعدد الأنواع بالأسواق والمحلات والمخابز التجارية فهو محبب للجميع كبار وصغار وخصوصاً الأطفال حيث له العديد من العناصر الغذائية فهو يحتوي ع البيض واللبن الغني بالكالسيوم الذي يساعد الجسم في بناء العظام والأسنان بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو فتلجأ الأمهات إلى عمله بالمنزل بسبب الاستفادة من عناصر الغذائية الموجودة فيه إلى جانب أنه أفضل بكثير من الموجود في الأسواق. طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدام

كوب سكر أبيض

2 باكو فانيليا

نصف كوب لبن كامل الدسم

1 كوب زبدة طرية

بيضة كبيرة الحجم

معلقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح طريقة تحضير بسكويت الشاي بأسهل الطرق والخطوات نأتي بالبيض والسكر ونقوم بضربهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

نضيف إليه اللبن والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر مع ونستمر في الخلط حتى يمتزج جيداً.

نقوم بفرد العجينة جيداً على ورق زبدة.

نأتي بالعجينة ونبدأ في تقطيعها بقطاعة البسكويت.

نقوم بإدخالها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج جيداً.

ويقدم البسكويت باردا. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب عصير برتقال

معلقة صغيرة فانيليا

باكو بيكينج بودر طريقة مكونات عمل بسكويت الشاي نقوم بخلط السكر مع الزيت ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال مع الفانيليا.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة الخليط إلى خليط الزيت والسكر ونقوم بتقليب العجينة جيداً.

نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة بعد أن ترتاح العجينة لمدة 10 دقائق ونقوم بتقطيعها لمربعات ونضغط وجهها باستخدام الشوكة.

نقوم برص البسكوت في صينية ونقوم بدهن القاع بالزيت وندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم نتركها لتبرد ونقدمها. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان دقيق متعدد الاستخدام

معلقة كبيرة زبدة

رشة ملح

بيض

فانيليا

كوب سكر بودرة أو ثلاث أربع سكر أبيض ناعم

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر طريقة تحضير بسكويت الشاي البيتي نأتي بالعجان الكهربائي ونقوم بضرب الزبدة مع السكر حتى يتجانس جيداً.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا ويتم الضرب جيداً.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم نضيف إليه خليط الدقيق إلى العجان حتى يتجانس وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بفرد العجينة باستخدام نشابة حتى تصبح رقيقة.

نقوم باستخدام قطاعة البسكويت باستخدام الشكل المناسب.

نقوم برص العجينة في ورق الزبدة ونضعها في صينية.

نقوم بإدخال العجينة إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج جيداً. طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال حيث البسكويت من أشهر وأشهى المخبوزات المنتشرة بالعالم فيوجد منه جميع النكهات فهو متعدد الأنواع بالأسواق والمحلات والمخابز التجارية فهو محبب للجميع كبار وصغار وخصوصاً الأطفال حيث له العديد من العناصر الغذائية فهو يحتوي ع البيض واللبن الغني بالكالسيوم الذي يساعد الجسم في بناء العظام والأسنان بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو فتلجأ الأمهات إلى عمله بالمنزل بسبب الاستفادة من عناصر الغذائية الموجودة فيه إلى جانب أنه أفضل بكثير من الموجود في الأسواق. طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدام

كوب سكر أبيض

2 باكو فانيليا

نصف كوب لبن كامل الدسم

1 كوب زبدة طرية

بيضة كبيرة الحجم

معلقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح طريقة تحضير بسكويت الشاي بأسهل الطرق والخطوات نأتي بالبيض والسكر ونقوم بضربهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

نضيف إليه اللبن والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر مع ونستمر في الخلط حتى يمتزج جيداً.

نقوم بفرد العجينة جيداً على ورق زبدة.

نأتي بالعجينة ونبدأ في تقطيعها بقطاعة البسكويت.

نقوم بإدخالها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج جيداً.

ويقدم البسكويت باردا. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب عصير برتقال

معلقة صغيرة فانيليا

باكو بيكينج بودر طريقة مكونات عمل بسكويت الشاي نقوم بخلط السكر مع الزيت ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال مع الفانيليا.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة الخليط إلى خليط الزيت والسكر ونقوم بتقليب العجينة جيداً.

نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة بعد أن ترتاح العجينة لمدة 10 دقائق ونقوم بتقطيعها لمربعات ونضغط وجهها باستخدام الشوكة.

نقوم برص البسكوت في صينية ونقوم بدهن القاع بالزيت وندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم نتركها لتبرد ونقدمها. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان دقيق متعدد الاستخدام

معلقة كبيرة زبدة

رشة ملح

بيض

فانيليا

كوب سكر بودرة أو ثلاث أربع سكر أبيض ناعم

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر طريقة تحضير بسكويت الشاي البيتي نأتي بالعجان الكهربائي ونقوم بضرب الزبدة مع السكر حتى يتجانس جيداً.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا ويتم الضرب جيداً.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم نضيف إليه خليط الدقيق إلى العجان حتى يتجانس وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بفرد العجينة باستخدام نشابة حتى تصبح رقيقة.

نقوم باستخدام قطاعة البسكويت باستخدام الشكل المناسب.

نقوم برص العجينة في ورق الزبدة ونضعها في صينية.

نقوم بإدخال العجينة إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج جيداً. طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال

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