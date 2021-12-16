أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بمقادير سهلة وبسيطة والطعم جنان

تسعي جميع الأمهات دائما في البحث عن وصفات الحلويات التي تفيد صحة الأطفال وتكون مغذية لهم وغنية بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت تكون من الوصفات الخفيفة فمن أمثلة هذه الوصفات هي بسكويت الشاي، فهو من أكثر أنواع البسكويت المفضل لدي الكثير من الناس حيث يتميز بقرمشه جذابة يعشقها صغار السن وله طعم لذيذ وشهي، لذلك نوضح سيدتي في هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي بمكونات سهلة وخطوات سهلة وبسيطة وبدون مجهود تماما. مكونات بسكويت الشاي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

بيضة واحدة. طريقة عمل بسكويت الشاي قومي أولا بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ثم نضيف إليها نصف كوب كبير من السكر البودر وبعد ذلك قومي بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة لكي يتم الحصول علي قوام كريمي.

ثم نضع بيضة واحدة ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونقوم بتشغيل المضرب ونستمر في الخلط حتي نحصل علي خليط ناعم وهش، وبعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ونضع ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بخلط كل المكونات بإستخدام ملعقة.

ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتي يتم تجانسهم مع بعض وتكون عجينة متماسكة ثم نتركها قليلا حتي ترتاح.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة.

وبعد ذلك يتم فرد عجينة البسكويت ويكون سمكها مناسب ثم نقوم بتقطيعها بإستخدام سكينة ويمكن تقطيعها بالشكل المرغوب فيه وبعد ذلك يتم وضع قطع البسكويت في الصينية ثم يتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة أو عندما يكون لونها ذهبي فاتح، ثم يتم إخراجها من الفرن ونتركها جانبا حتي تبرد ثم نقوم بوضعه في طبق مناسب ويقدم مباشرة. مكونات بسكويت الشايطريقة عمل بسكويت الشاي الوسوم

تسعي جميع الأمهات دائما في البحث عن وصفات الحلويات التي تفيد صحة الأطفال وتكون مغذية لهم وغنية بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت تكون من الوصفات الخفيفة فمن أمثلة هذه الوصفات هي بسكويت الشاي، فهو من أكثر أنواع البسكويت المفضل لدي الكثير من الناس حيث يتميز بقرمشه جذابة يعشقها صغار السن وله طعم لذيذ وشهي، لذلك نوضح سيدتي في هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي بمكونات سهلة وخطوات سهلة وبسيطة وبدون مجهود تماما. مكونات بسكويت الشاي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

بيضة واحدة. طريقة عمل بسكويت الشاي قومي أولا بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ثم نضيف إليها نصف كوب كبير من السكر البودر وبعد ذلك قومي بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة لكي يتم الحصول علي قوام كريمي.

ثم نضع بيضة واحدة ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونقوم بتشغيل المضرب ونستمر في الخلط حتي نحصل علي خليط ناعم وهش، وبعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ونضع ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بخلط كل المكونات بإستخدام ملعقة.

ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتي يتم تجانسهم مع بعض وتكون عجينة متماسكة ثم نتركها قليلا حتي ترتاح.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة.

وبعد ذلك يتم فرد عجينة البسكويت ويكون سمكها مناسب ثم نقوم بتقطيعها بإستخدام سكينة ويمكن تقطيعها بالشكل المرغوب فيه وبعد ذلك يتم وضع قطع البسكويت في الصينية ثم يتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة أو عندما يكون لونها ذهبي فاتح، ثم يتم إخراجها من الفرن ونتركها جانبا حتي تبرد ثم نقوم بوضعه في طبق مناسب ويقدم مباشرة. مكونات بسكويت الشايطريقة عمل بسكويت الشاي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بمقادير سهلة وبسيطة والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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