بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرن بمكونات بسيطه وناجح 100%

بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرن بمكونات بسيطة واحدة من أكثر الطرق الصحية في عمل البسكويت كما أنها طريقة صحية والمكونات التي تحتاجينها لعمل البسكويت في المقلاة متوفرة في كل بيت ولا تكلفك الكثير ولا يستغرق في تحضيره الكثير من الوقت بل يحتاج عدة دقائق فقط، ويعد البسكويت السادة من أفضل أنواع البسكويتات التي نتناولها بالشاي في الصباح وهذه الوصفة تبحث عنها الكثير من ربات البيوت على مواقع الطبخ على الإنترنت. بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرن عدد ثلاثة بيضات.

ملعقة فانيلا واحدة صغيرة.

كمية من البيكنج باودر.

قشور ليمون مبشورة بمقدار ملعقة واحدة.

الدقيق القمح.

رشة من الملح الأبيض. مكونات تزيين البسكوت صوص التوت.

مربى برتقال.

صوص الشيكولاتة. خطوات عمل البسكويت جهزي الخلاط الكهربائي وأضيفي ملح الطعام والبيض وقشور الليمون والسكر الأبيض وقلبيهم ثم شغلي الخلاط حتى تختلط المكونات جيدًا.

أضيفي البيكنج باودر والدقيق الأبيض واخلطيهم مع الخليط السابق داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك أحضري زجاجة بلاستيكية ذات غطاء وقومي بوضع قالب عجينة بداخلها واثقبي الغطاء ثقب دائري.

ضعي المقلاة أو الطاسة على النار على درجة حرارة نار هادئة وضعي بداخلها زيت القلي حتى يسخن.

شكلي كرات من العجينة بواسطة الزجاجة بغطائها المثقوب وضعيها داخل الزيت.

بواسطة الزجاجة بغطائها المثقوب وضعيها داخل الزيت. اضغطي على كل كرة حتى تصبح مسطحة قليلًا وتشبه شكل البسكويت.

بعد ذلك غطي المقلاة بغطاء معدني حتى تستطيع العجينة النضج بشكل كام ثم قومي بإخراجها من الزيت.

بعد دقائق قلبيها على الناحية الأخرى حتى تتلون باللون الذهبي اللامع من الناحيتين.

كرري الخطوات مع كل الكمية التي تريدين تحضيرها حتى تنتهي. فوائد بسكويت الطاسة مفيد جدًا لصحة الفم ويقاوم البكتيريا المتكونة داخل الفم.

يعالج مشكلة الأرق ومشاكل النوم.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي خلايا جسم الإنسان الحي من التلف.

يساعد في تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية.

يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحد من مشكلة الاكتئاب ويحمي من التقرحات التي تصيب المعدة.

يقلل من الشعور بالصداع ويساعد في النوم براحة. بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرنمكونات تزيين البسكوتخطوات عمل البسكويتفوائد بسكويت الطاسة الوسوم

بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرن بمكونات بسيطة واحدة من أكثر الطرق الصحية في عمل البسكويت كما أنها طريقة صحية والمكونات التي تحتاجينها لعمل البسكويت في المقلاة متوفرة في كل بيت ولا تكلفك الكثير ولا يستغرق في تحضيره الكثير من الوقت بل يحتاج عدة دقائق فقط، ويعد البسكويت السادة من أفضل أنواع البسكويتات التي نتناولها بالشاي في الصباح وهذه الوصفة تبحث عنها الكثير من ربات البيوت على مواقع الطبخ على الإنترنت. بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرن عدد ثلاثة بيضات.

ملعقة فانيلا واحدة صغيرة.

كمية من البيكنج باودر.

قشور ليمون مبشورة بمقدار ملعقة واحدة.

الدقيق القمح.

رشة من الملح الأبيض. مكونات تزيين البسكوت صوص التوت.

مربى برتقال.

صوص الشيكولاتة. خطوات عمل البسكويت جهزي الخلاط الكهربائي وأضيفي ملح الطعام والبيض وقشور الليمون والسكر الأبيض وقلبيهم ثم شغلي الخلاط حتى تختلط المكونات جيدًا.

أضيفي البيكنج باودر والدقيق الأبيض واخلطيهم مع الخليط السابق داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك أحضري زجاجة بلاستيكية ذات غطاء وقومي بوضع قالب عجينة بداخلها واثقبي الغطاء ثقب دائري.

ضعي المقلاة أو الطاسة على النار على درجة حرارة نار هادئة وضعي بداخلها زيت القلي حتى يسخن.

شكلي كرات من العجينة بواسطة الزجاجة بغطائها المثقوب وضعيها داخل الزيت.

بواسطة الزجاجة بغطائها المثقوب وضعيها داخل الزيت. اضغطي على كل كرة حتى تصبح مسطحة قليلًا وتشبه شكل البسكويت.

بعد ذلك غطي المقلاة بغطاء معدني حتى تستطيع العجينة النضج بشكل كام ثم قومي بإخراجها من الزيت.

بعد دقائق قلبيها على الناحية الأخرى حتى تتلون باللون الذهبي اللامع من الناحيتين.

كرري الخطوات مع كل الكمية التي تريدين تحضيرها حتى تنتهي. فوائد بسكويت الطاسة مفيد جدًا لصحة الفم ويقاوم البكتيريا المتكونة داخل الفم.

يعالج مشكلة الأرق ومشاكل النوم.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي خلايا جسم الإنسان الحي من التلف.

يساعد في تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية.

يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحد من مشكلة الاكتئاب ويحمي من التقرحات التي تصيب المعدة.

يقلل من الشعور بالصداع ويساعد في النوم براحة. بسكويت الطاسة الفاخر المقرمش بدون فرنمكونات تزيين البسكوتخطوات عمل البسكويتفوائد بسكويت الطاسة

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