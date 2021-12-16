ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة بمكونات طبيعية

ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة حيث أن كل فتاة تحب أن تظهر بشكل جذاب وتؤثر الخدود إلى حد كبير على شكل الوجه وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الآمنة على البشرة بدلًا من عمليات نفخ الخدود والبوتكس الصناعي الذي يؤذي البشرة كما أن له أضرار أخرى على الصحة ويتسبب في حدوث بعض الأمراض للإنسان وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص طريقة صنع الكريمات التي تعمل على تسمين ونفخ الوجه. ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة مقادير الكريم:- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من نشا الذرة.

3 ملاعق ماء ورد.

كمية من اللبان الدكر المطحون. خطوات العمل:- جهزي إناء كبير مصنوع من البلاستيك لخلط المكونات اللازمة لتحضير الكريم.

ضعي اللبان الدكر ونشا الذرة في الوعاء البلاستيكي وقلبيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا خليط واحد.

قومي بإذابة ملعقة الخميرة القورية في كمية ماء وفيرة حتى تتم إذابتها داخل الماء.

بعد ذلك قومي بإضافة خليط الخميرة الفورية والماء على خليط اللبان الدكر والنشا وقلبيه معهم جيدًا حتى يختلطوا.

استمري في تقليب الخليط حتى يصبح ملمسه كريمي متجانس وناعم ويصبح هكذا جاهز للاستخدام.

اغسلي بشرتك بالماء الساخن حتى تتفتح مسام البشرة وبالغسول المناسب لبشرتك.

جففي وجهك جيدًا بالمنشفة النظيفة وابدأي في وضع الكري على بشرتك بشكل متساوي وخاصة على منطقة الخدود.

اتركيه على وجهك لمدة لا تقل عن ربع ساعة وكرريها لمدة أسبوع كامل 3 مرات واحصلي على نتائج مميزة وستظهر النتيجة بعد مرور شهر كامل. فوائد اللبان الدكر للبشرة والشعر يساعد اللبان الدكر على ترطيب البشرة ويعمل على تنعيمها كبشرة الأطفال.

يقلل انتشار الندوب على البشرة بسبب مستحضرات التجميل أو الجروح أو حب الشباب.

يكافح العدوى التي تصيب البشرة والبثور السوداء الموجودة على الأنف حيث أنه يقضي عليها تمامًا.

كما أن له فوائد للشعر حيث أنه يقضي على القشرة الموجودة في الشعر.

يعمل على زيادة لمعان الشعر ورونقه.

يحد من حدوث مشكلة تساقط الشعر وتقصف أطرافه وتكثيفه حيث أنه يقوي البصيلة. خطوات العمل:-فوائد اللبان الدكر للبشرة والشعر الوسوم

ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة حيث أن كل فتاة تحب أن تظهر بشكل جذاب وتؤثر الخدود إلى حد كبير على شكل الوجه وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الآمنة على البشرة بدلًا من عمليات نفخ الخدود والبوتكس الصناعي الذي يؤذي البشرة كما أن له أضرار أخرى على الصحة ويتسبب في حدوث بعض الأمراض للإنسان وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص طريقة صنع الكريمات التي تعمل على تسمين ونفخ الوجه. ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة مقادير الكريم:- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من نشا الذرة.

3 ملاعق ماء ورد.

كمية من اللبان الدكر المطحون. خطوات العمل:- جهزي إناء كبير مصنوع من البلاستيك لخلط المكونات اللازمة لتحضير الكريم.

ضعي اللبان الدكر ونشا الذرة في الوعاء البلاستيكي وقلبيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا خليط واحد.

قومي بإذابة ملعقة الخميرة القورية في كمية ماء وفيرة حتى تتم إذابتها داخل الماء.

بعد ذلك قومي بإضافة خليط الخميرة الفورية والماء على خليط اللبان الدكر والنشا وقلبيه معهم جيدًا حتى يختلطوا.

استمري في تقليب الخليط حتى يصبح ملمسه كريمي متجانس وناعم ويصبح هكذا جاهز للاستخدام.

اغسلي بشرتك بالماء الساخن حتى تتفتح مسام البشرة وبالغسول المناسب لبشرتك.

جففي وجهك جيدًا بالمنشفة النظيفة وابدأي في وضع الكري على بشرتك بشكل متساوي وخاصة على منطقة الخدود.

اتركيه على وجهك لمدة لا تقل عن ربع ساعة وكرريها لمدة أسبوع كامل 3 مرات واحصلي على نتائج مميزة وستظهر النتيجة بعد مرور شهر كامل. فوائد اللبان الدكر للبشرة والشعر يساعد اللبان الدكر على ترطيب البشرة ويعمل على تنعيمها كبشرة الأطفال.

يقلل انتشار الندوب على البشرة بسبب مستحضرات التجميل أو الجروح أو حب الشباب.

يكافح العدوى التي تصيب البشرة والبثور السوداء الموجودة على الأنف حيث أنه يقضي عليها تمامًا.

كما أن له فوائد للشعر حيث أنه يقضي على القشرة الموجودة في الشعر.

يعمل على زيادة لمعان الشعر ورونقه.

يحد من حدوث مشكلة تساقط الشعر وتقصف أطرافه وتكثيفه حيث أنه يقوي البصيلة. خطوات العمل:-فوائد اللبان الدكر للبشرة والشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص كريم طبيعي لنفخ الخدود وتسمين وتوريد البشرة بمكونات طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.