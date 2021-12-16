بكيس من الخميرة غيري شعرك نهائيا من المجعد إلى حرير أقوى كيراتين طبيعي من المنزل

الخميرة تعد من أكثر المكونات المفيدة جدًا التي تستخدم في العديد من الأشياء في المخبوزات و وصفات الطبخ، ولكننا وجدنا لكم استخدام جديد للخميرة وهو تنعيم الشعر وفرده سوف يعطيكي نعومة أقوى من الكرياتين و البروتين و المواد الكيميائية التي تستخدم لفرد الشعر، الشعر من أكثر الأشياء التي يهتم بها البنات و السيدات لأنه يعد هو مظهر الجمال التي تتميز بها كل سيدة و لهذا يحلمون دائما بالحصول على شعر ناعم و مفرود مثل الأميرات و عارضات الأزياء وسنقدم لكم وصفة فعالة و مضمونة لفرد وتنعيم الشعر المجعد.

الخميرة هي المكون الأساسي في وصفتنا لفرد الشعر ولكن هناك بعض الإضافات التي سوف تساعد الخميرة في تنعيم الشعر و فرده من أول أستخدام، المكونات هي:

كيس من الخميرة الفورية.

فنجان من الحليب.

ملعقتين من جل الصبار.

علبة من الزبادي.

ملعقتين كبار من النشا.

وصفتنا لتنعيم الشعر المجعد سهلة جداً ومكوناتها متوفرة في جميع جميع المنازل، وإليكم طريقة تحضير الوصفة وهي:

قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف الخميرة الفورية ثم نضيف عليه ربع كوب من الحليب.

بعد ذلك نقوم بخلط الخميرة مع الحليب جيدًا ثم تضيف عليها النشا.

نخلط المكونات حتى يذوب النشا مع الحليب.

أضيف بعد ذلك علبة الزبادي وملعقتين من جل الصبار.

لابد من خلط جميع هذه المكونات حتى يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام