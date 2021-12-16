بكيس من الخميرة غيري شعرك نهائيا من المجعد إلى حرير أقوى كيراتين طبيعي من المنزل

الخميرة تعد من أكثر المكونات المفيدة جدًا التي تستخدم في العديد من الأشياء في المخبوزات و وصفات الطبخ، ولكننا وجدنا لكم استخدام جديد للخميرة وهو تنعيم الشعر وفرده سوف يعطيكي نعومة أقوى من الكرياتين و البروتين و المواد الكيميائية التي تستخدم لفرد الشعر، الشعر من أكثر الأشياء التي يهتم بها البنات و السيدات لأنه يعد هو مظهر الجمال التي تتميز بها كل سيدة و لهذا يحلمون دائما بالحصول على شعر ناعم و مفرود مثل الأميرات و عارضات الأزياء وسنقدم لكم وصفة فعالة و مضمونة لفرد وتنعيم الشعر المجعد.مقادير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
الخميرة هي المكون الأساسي في وصفتنا لفرد الشعر ولكن هناك بعض الإضافات التي سوف تساعد الخميرة في تنعيم الشعر و فرده من أول أستخدام، المكونات هي:
- كيس من الخميرة الفورية.
- فنجان من الحليب.
- ملعقتين من جل الصبار.
- علبة من الزبادي.
- ملعقتين كبار من النشا.
وصفتنا لتنعيم الشعر المجعد سهلة جداً ومكوناتها متوفرة في جميع جميع المنازل، وإليكم طريقة تحضير الوصفة وهي:
- قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف الخميرة الفورية ثم نضيف عليه ربع كوب من الحليب.
- بعد ذلك نقوم بخلط الخميرة مع الحليب جيدًا ثم تضيف عليها النشا.
- نخلط المكونات حتى يذوب النشا مع الحليب.
- أضيف بعد ذلك علبة الزبادي وملعقتين من جل الصبار.
- لابد من خلط جميع هذه المكونات حتى يصبح خليط كريمي متجانس.
طريقة الاستخدام
- اولا نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء حتي يتم التخلص من الزيوت العالقة في الشعر.
- يجفف الشعر جيدًا بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الخميرة على الشعر جيداً و نحرص على توزيعة في فروة الرأس جيدًا.
- نضع كيس على الشعر أو استخدام بونية.
- نقوم بعد ذلك بوضع فوطة في ماء ساخن ثم نضعها على الشعر هذه الخطوة ستساعد الخليط على في تحقيق نتيجة جيدة.
.اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك قومي بتنظيف الشعر من الخليط بشكل جيد.
- قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو.
- اتركي الشعر حتى يجف وستلاحظين النتيجة من اول استخدام.
- يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر لكي لا يتلف الشعر.
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الخميرة تعد من أكثر المكونات المفيدة جدًا التي تستخدم في العديد من الأشياء في المخبوزات و وصفات الطبخ، ولكننا وجدنا لكم استخدام جديد للخميرة وهو تنعيم الشعر وفرده سوف يعطيكي نعومة أقوى من الكرياتين و البروتين و المواد الكيميائية التي تستخدم لفرد الشعر، الشعر من أكثر الأشياء التي يهتم بها البنات و السيدات لأنه يعد هو مظهر الجمال التي تتميز بها كل سيدة و لهذا يحلمون دائما بالحصول على شعر ناعم و مفرود مثل الأميرات و عارضات الأزياء وسنقدم لكم وصفة فعالة و مضمونة لفرد وتنعيم الشعر المجعد.مقادير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
الخميرة هي المكون الأساسي في وصفتنا لفرد الشعر ولكن هناك بعض الإضافات التي سوف تساعد الخميرة في تنعيم الشعر و فرده من أول أستخدام، المكونات هي:
- كيس من الخميرة الفورية.
- فنجان من الحليب.
- ملعقتين من جل الصبار.
- علبة من الزبادي.
- ملعقتين كبار من النشا.
وصفتنا لتنعيم الشعر المجعد سهلة جداً ومكوناتها متوفرة في جميع جميع المنازل، وإليكم طريقة تحضير الوصفة وهي:
- قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف الخميرة الفورية ثم نضيف عليه ربع كوب من الحليب.
- بعد ذلك نقوم بخلط الخميرة مع الحليب جيدًا ثم تضيف عليها النشا.
- نخلط المكونات حتى يذوب النشا مع الحليب.
- أضيف بعد ذلك علبة الزبادي وملعقتين من جل الصبار.
- لابد من خلط جميع هذه المكونات حتى يصبح خليط كريمي متجانس.
طريقة الاستخدام
- اولا نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء حتي يتم التخلص من الزيوت العالقة في الشعر.
- يجفف الشعر جيدًا بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الخميرة على الشعر جيداً و نحرص على توزيعة في فروة الرأس جيدًا.
- نضع كيس على الشعر أو استخدام بونية.
- نقوم بعد ذلك بوضع فوطة في ماء ساخن ثم نضعها على الشعر هذه الخطوة ستساعد الخليط على في تحقيق نتيجة جيدة.
.اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك قومي بتنظيف الشعر من الخليط بشكل جيد.
- قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو.
- اتركي الشعر حتى يجف وستلاحظين النتيجة من اول استخدام.
- يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر لكي لا يتلف الشعر.
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