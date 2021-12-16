تشقير الحواجب طبيعياً بطريقة احترافية بمكونات من مطبخك بديلاً للمواد الكيميائية

تشقير الحواجب طبيعياً، تهتم المرأة دائماً بمظهرها الجذاب، وتسعى إلى لفت الانتباه من الآخرين، ونظراً أن الحواجب لها دور كبير في إبراز الوجه فتقوم كل فتاة باستخدام عدة وسائل في رسم الحواجب، تجد هناك بعد الأشخاص يقيمون بإزالة الشعر والآخر يقوم بتشقيرها، وذلك بعيداً عن الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة تشقير الحواجب بالمنزل باستخدام أقل المكونات الطبيعية التي يتم توافرها في كل بيت.

تشقير الحواجب طبيعياً

يمكن معرفة العديد من الطرق لتشقير الحواجب بشكل طبيعي من خلال عدة مكونات يمكنك معرفتها كالآتي، حيث أن المكونات الطبيعية التي تستخدم لتشقير الحواجب أفضل بكثير من المواد الكيميائية التي تستخدم في تشقير الحواجب التي تباع في الأسواق التجارية، والتي قد تتسبب في تساقط شعر الحاجب فضلاً عن أسعارها الباهظة، حيث أن المكونات الطبيعية لا تقتصر على تشقير وصبغ الشعر فقط بل تعمل على ملء الفراغات الموجودة في الحاجب وتعمل على تكثيف الشعر.

استخدام الليمون والعسل

يعد الليمون من الأشياء التي تساعد على تفتيح لون الحواجب، وأصبح له فاعلية كبيرة، نظراً لأنه يحتوي على مادة ميلاتين، وهي مادة طبيعية تساعد على تفتيح الشعر عن طبيعته.

طريقة الاستخدام:

مزج ملعقة صغيرة من عسل النحل مع القليل من الليمون، ويتم وضعهما على الحواجب المراد تشقيرها ثم تترك لمدة ثلث ساعة ثم تغسل بالماء.

الحناء

تعتبر الحناء من الصبغات الطبيعية التي يلجأ إليها بعض الأفراد، لأن كثرة استخدام الصبغة يعرضهم لتساقط الشعر، ولكن الحناء ليست فعالة مع جميع الأشخاص، فهناك أشخاص تعاني من خشونة شعر الحواجب، بالإضافة إلى شعر الحواجب يتميز باللون الغامق، لذلك في هذه الحالة لابد من استخدام طرق آخر.

طريقة الاستخدام:

توضع على الحواجب لمدة ثلث ساعة، ثم يتم غسلها جيداً بالماء الفاتر.

العسل والطماطم

يوجد وصفة طبيعية أخرى تساعد على تفتيح البشرة وهي العسل والطماطم فهما يعملان على تفتيح البشرة بصورة آمنة.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط ملعقة من العسل مع طماطم مهروسة، وتوضع على الحواجب لمدة ثلث ساعة، من الضروري تكرار هذه الوصفة للحصول على حواجب فاتحه.

شاي البابونج

يعمل شاي البابونج على تفتيح لون الحواجب، لذلك يجب أن تقومي بوضع كوب من الماء الساخن ومن ثم يتم وضع به أكياس شاي البابونج مع إضافة الليمون، وترك لمدة ساعة.

طريقة الاستخدام: