تألقي بالاحمر.. بمعلقة نشا حضري الروج الاحمر الثابت في المنزل لون ثابت طول اليوم

تألقي بالاحمر.. بمعلقة نشا حضري الروج الاحمر الثابت في المنزل في المنزل درجة ثباته أفضل من أي روج آخر ولا يعمل على تشققات الشفاه، حيث ترغب كل فتاة في أن تظهر جميلة في كل الأوقات والأماكن وأمام أي شخص حتى أمام نفسها، ولا شك أن وضع الروج فقط يفرق في شكل الوجه ويجعله جذابًا ومثيرًا بدون أي مستحضرات تجميل أخرى، ويمكنك التحكم في درجة الروج الذي تقومين بتحضيره على حسب الدرجة التي تحتاجينها. وصفة رائعة لعمل روج ثابت بالنشا في المنزل المقادير:- 2 ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة لون غذائي احمر من العطارة.

كمية من زيت الياسمين بمقدار ملعقة كبيرة.

وملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

مقدار من زيت اللوز في ملعقة واحدة. خطوات عمل الطريقة وصفة رائعة لعمل روج ثابت بالنشا في المنزل المقادير:-خطوات عمل الطريقة أحضري وعاء صغير ضعي بداخله الفازلين الطبي ثم قومي بتذويبه بواسطة حمام مائي أو وضعه على النار أو حتى ضعيه داخل الميكرويف حتى يصبح سائل تمامًا ومذاب.

قومي بتذويب اللون الغذائي الموجود مع ملعقة ماء الورد ثم قلبيهم مع بعضهما البعض.

ضعي خليط اللون وماء الورد مع الفازلين المذاب الساخن وقومي بالتقليب حتى يمتزجوا.

أضيفي كل المكونات الأخرى مع الخليط الذي قمتي بتحضيره وقلبيه حتى تحصلي على الروج الطبيعي بقوام مناسب والدرجة المطلوبة.

جهزي علبة مكياج أو كريم قديمة وقومي بتنظيفها جيدًا من أي أتربة وتجفيفها من أي قطرات ماء ثم قومي بوضع الخليط بداخلها.

باستخدام فرشاة روج قديمة ونظيفة قومي بغمسها في الروج ثم ضعيه على شفاهك واحصلي على درجة مميزة وترطيب رائع. أبرز فوائد نشا الذرة للبشرة للنشا قدرة عظيمة على امتصاص الزيوت الموجودة على البشرة وخاصة البشرة الدهنية.

يساعد في جعل البشرة نضرة ومشرقة ويعالج الالتهابات.

يخلص البشرة من الالتهابات والحروق التي تسببت بها أشعة الشمس الحارقة.

يزيل الاسمرار الموجود حول منطقة الفم ويعيد للمنطقة لونها الطبيعي.

يقضي على البقع السوداء على البشرة ويعيدها إلى لونها ويجعلها أكثر نعومة.

يحد من حبوب الشباب ويقضي على البثور السوداء الموجودة على الأنف.

يرطب الشفاه والبشرة ويحتوي على عناصر مفيدة لصحة البشرة. أبرز فوائد نشا الذرة للبشرة الوسوم

تألقي بالاحمر.. بمعلقة نشا حضري الروج الاحمر الثابت في المنزل في المنزل درجة ثباته أفضل من أي روج آخر ولا يعمل على تشققات الشفاه، حيث ترغب كل فتاة في أن تظهر جميلة في كل الأوقات والأماكن وأمام أي شخص حتى أمام نفسها، ولا شك أن وضع الروج فقط يفرق في شكل الوجه ويجعله جذابًا ومثيرًا بدون أي مستحضرات تجميل أخرى، ويمكنك التحكم في درجة الروج الذي تقومين بتحضيره على حسب الدرجة التي تحتاجينها. وصفة رائعة لعمل روج ثابت بالنشا في المنزل المقادير:- 2 ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة لون غذائي احمر من العطارة.

كمية من زيت الياسمين بمقدار ملعقة كبيرة.

وملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

مقدار من زيت اللوز في ملعقة واحدة. خطوات عمل الطريقة وصفة رائعة لعمل روج ثابت بالنشا في المنزل المقادير:-خطوات عمل الطريقة أحضري وعاء صغير ضعي بداخله الفازلين الطبي ثم قومي بتذويبه بواسطة حمام مائي أو وضعه على النار أو حتى ضعيه داخل الميكرويف حتى يصبح سائل تمامًا ومذاب.

قومي بتذويب اللون الغذائي الموجود مع ملعقة ماء الورد ثم قلبيهم مع بعضهما البعض.

ضعي خليط اللون وماء الورد مع الفازلين المذاب الساخن وقومي بالتقليب حتى يمتزجوا.

أضيفي كل المكونات الأخرى مع الخليط الذي قمتي بتحضيره وقلبيه حتى تحصلي على الروج الطبيعي بقوام مناسب والدرجة المطلوبة.

جهزي علبة مكياج أو كريم قديمة وقومي بتنظيفها جيدًا من أي أتربة وتجفيفها من أي قطرات ماء ثم قومي بوضع الخليط بداخلها.

باستخدام فرشاة روج قديمة ونظيفة قومي بغمسها في الروج ثم ضعيه على شفاهك واحصلي على درجة مميزة وترطيب رائع. أبرز فوائد نشا الذرة للبشرة للنشا قدرة عظيمة على امتصاص الزيوت الموجودة على البشرة وخاصة البشرة الدهنية.

يساعد في جعل البشرة نضرة ومشرقة ويعالج الالتهابات.

يخلص البشرة من الالتهابات والحروق التي تسببت بها أشعة الشمس الحارقة.

يزيل الاسمرار الموجود حول منطقة الفم ويعيد للمنطقة لونها الطبيعي.

يقضي على البقع السوداء على البشرة ويعيدها إلى لونها ويجعلها أكثر نعومة.

يحد من حبوب الشباب ويقضي على البثور السوداء الموجودة على الأنف.

يرطب الشفاه والبشرة ويحتوي على عناصر مفيدة لصحة البشرة. أبرز فوائد نشا الذرة للبشرة

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