مقرمشة جدا.. دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا بطعم لا يقاوم جربيها بنفسك

مقرمشة جدا.. دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا والتي بعد معرفة وصفتها ستقوم كل الأمهات بتحضيرها حيث أنها من الوصفات اللذيذة التي يجب عليك تجربتها وتحضيرها لأطفالك حيث أن إضافة الجبنة الموتزاريلا للأطعة يزيد من لذتها والمطة الموجودة في الجبنة يحبها الأطفال بشكل خاص، وإليكم في هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية عمل دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة تحضير دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا مكونات الطريقة:- 3 ثمرات من البطاطس من الحجم المتوسط (تقشر وتغسل وتقطع).

بيضتان.

عدة حلقات من البصل.

قالب جبنة موزاريلا غير مبشورة.

7 ملاعق من الطحين.

4 ملاعق كبيرة من نشا البطاطس أو نشا الذرة.

قطع من الخبز مفتتة أو بقسماط مطحون وممكن كورن فليكس.

رشة من الفلفل الأسود والملح. طريقة التحضير:- قومي بسلق البطاطس وتخليصها بعد ذلك من الماء وتجفيفها.

اهرسي البطاطس بالهراسة جيدًا وأضيفي لها الفلفل الأسود والملح.

أضيفي نشا البطاطس للبطاطس المهروسة وهكذا تكوني انتهيتي من تحضير البطاطس.

قشري البصلة ثم قطعيها على شكل حلقي سمكه حوالي 1 سم.

قطعي الجبنة الموتزاريلا إلى عدة شرائح كل شريحة قومي بوضعها على حلقة من البصل ولفيها بشكل دائري عليها.

غلفي الجبنة الموتزاريلا وحلقة البصل بالبطاطس المهروسة حيث يتم تغطيتهما بشكل كامل بالبطاطس من جميع الجهات والنواحي.

قومي بعمل هذه العملية حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها.

قومي بوضع الطحين الأبيض في طبق وضعي مطحون الخبز أو مطحون الكورن فليكس في طبق آخر.

أحضري وعاء آخر به البيض وقومي برش الملح والفلفل الأسود عليه.

ضعي حلقة من حلقات البصل في الطحين وغرقيها تمامًا ثم ضعيها في البيض حتى تغرق تمامًا ثم ضعيها على فتات الخبز.

اخرجي طاسة للقلي وضعي بها القليل من زيت الطعام وضعيها على النار حتى يسخن الزيت.

ضعي البطاطس المهروسة على الجبنة الموتزاريلا والبصل في المقلاة حتى تنضج ويصبح لونها أشبه باللون الذهبي الداكن قليلًا.

والبصل في المقلاة حتى تنضج ويصبح لونها أشبه باللون الذهبي الداكن قليلًا. قلبيها من جميع النواحي حتى تتأكدي من تمام عملية نضجها ثم أخرجيها وهكذا حتى تنتهي الكمية المطلوبة. طريقة تحضير دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا مكونات الطريقة:-طريقة التحضير:- الوسوم

مقرمشة جدا.. دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا والتي بعد معرفة وصفتها ستقوم كل الأمهات بتحضيرها حيث أنها من الوصفات اللذيذة التي يجب عليك تجربتها وتحضيرها لأطفالك حيث أن إضافة الجبنة الموتزاريلا للأطعة يزيد من لذتها والمطة الموجودة في الجبنة يحبها الأطفال بشكل خاص، وإليكم في هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية عمل دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة تحضير دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا مكونات الطريقة:- 3 ثمرات من البطاطس من الحجم المتوسط (تقشر وتغسل وتقطع).

بيضتان.

عدة حلقات من البصل.

قالب جبنة موزاريلا غير مبشورة.

7 ملاعق من الطحين.

4 ملاعق كبيرة من نشا البطاطس أو نشا الذرة.

قطع من الخبز مفتتة أو بقسماط مطحون وممكن كورن فليكس.

رشة من الفلفل الأسود والملح. طريقة التحضير:- قومي بسلق البطاطس وتخليصها بعد ذلك من الماء وتجفيفها.

اهرسي البطاطس بالهراسة جيدًا وأضيفي لها الفلفل الأسود والملح.

أضيفي نشا البطاطس للبطاطس المهروسة وهكذا تكوني انتهيتي من تحضير البطاطس.

قشري البصلة ثم قطعيها على شكل حلقي سمكه حوالي 1 سم.

قطعي الجبنة الموتزاريلا إلى عدة شرائح كل شريحة قومي بوضعها على حلقة من البصل ولفيها بشكل دائري عليها.

غلفي الجبنة الموتزاريلا وحلقة البصل بالبطاطس المهروسة حيث يتم تغطيتهما بشكل كامل بالبطاطس من جميع الجهات والنواحي.

قومي بعمل هذه العملية حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها.

قومي بوضع الطحين الأبيض في طبق وضعي مطحون الخبز أو مطحون الكورن فليكس في طبق آخر.

أحضري وعاء آخر به البيض وقومي برش الملح والفلفل الأسود عليه.

ضعي حلقة من حلقات البصل في الطحين وغرقيها تمامًا ثم ضعيها في البيض حتى تغرق تمامًا ثم ضعيها على فتات الخبز.

اخرجي طاسة للقلي وضعي بها القليل من زيت الطعام وضعيها على النار حتى يسخن الزيت.

ضعي البطاطس المهروسة على الجبنة الموتزاريلا والبصل في المقلاة حتى تنضج ويصبح لونها أشبه باللون الذهبي الداكن قليلًا.

والبصل في المقلاة حتى تنضج ويصبح لونها أشبه باللون الذهبي الداكن قليلًا. قلبيها من جميع النواحي حتى تتأكدي من تمام عملية نضجها ثم أخرجيها وهكذا حتى تنتهي الكمية المطلوبة. طريقة تحضير دونات البطاطس بالجبنة الموزاريلا مكونات الطريقة:-طريقة التحضير:-

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