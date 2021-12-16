طريقة عمل الثوم البودر بالمنزل بطريقة سهلة للغاية وبنكهة قوية وأفضل من الجاهز

الثوم البودر ، يتميز بتوفر مكوناته في المنزل، كما أن تحضيره في المنزل سهل وبسيط للغاية ولا يتطلب جهد أو وقت أثناء تحضيره، كما أنه يضيف للأطعمة المختلفة طعم ومذاق لذيذ للغاية ولا غني عنه كذلك في تتبيل اللحوم أو الدجاج وحتي الأسماك.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الثوم البودر.

مكونات الثوم البودر

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال علي مكونات الثوم البودر ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوبين من فصوص الثوم المقشر.

طريقة تحضير الثوم البودر

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الثوم البودر وهي كالتالي:

نقوم بتقطيع فصوص الثوم إلي شرائح رقيقة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الثوم الذي قمنا بتقطيعه على صاج ونوزعه بشكل متساوي.

ثم نقوم بإدخال الصاج في الفرن على درجة حرارة هادئة تتراوح ما بين ١٣٠ و١٤٠ درجة مئوية.

وبعدما يتم تحميص الثوم جيدا ويجف تماما نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه جانبا حتي يبرد.

وبعدما يبرد الثوم جيدا نقوم بطحنه بواسطة مطحنة الخلاط.

ثم يكون الثوم البودر بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الطماطم البودرة أو المايونيز والمستردة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير