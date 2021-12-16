أفضل طريقة لعمل البيتزا التركية الهشة بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البيتزا التركية بالمنزل، تعتبر البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن البيتزا لها العديد من الطرق، ولكن بعض السيدات تواجه صعوبة في إعدادها، لذلك نعمل دائماً على تقديم كل ما هو جديد، وسوف نقدم في مقال اليوم طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم وبأقل المكونات، حيث تبحث الكثير من السيدات بالمنزل عن طريقة عمل البيتزا التركية، وهي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يحرص الكثير بتحضيرها، نظراً لأنها من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار.

5 كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

3 ملاعق وربع من الخميرة.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من السكر.

إحضار كوب من الماء الدافئ ويوضع بها الخميرة والسكر، ونتركها حتى يزداد حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام.

يتم إحضار وعاء ويوضع به الدقيق مع الملح ويقلب جيداً ثم يتم وضع الزيت تدريجياً، نصف كوب من الماء يتم وضعه إلى الخليط الخاص بالخميرة، ثم يتم بعد ذلك وضعه على خليط الدقيق، استمري في التقليب جيداً.

يعجن الخليط جيداً ويتم تقسيمه، وخصري صينية ويوضع بها القليل من الزيت، ثم يتم فرد العجينة بها، ومن ثم يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي ونتركها لمدة ساعة.

4 ثمرات من الطماطم.

450 جرام من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ناعماً.

ملعقة من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس.

3 ملاعق ريحان مفروم.

2 ملعقة من النعناع المفروم.

نصف كوب من الفلفل الأخضر والأحمر المفروم.

6 ملاعق من صلصة الطماطم.

ملعقة من عصير الليمون.

4 ملاعق من الزيت.

نصف ملعقة من الكمون.

مقدار نصف ملعقة من الكزبرة.

نصف ملعقة من البابريكا.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة عمل البيتزا التركية الشهيةطريقة التحضيرمكونات صلصة البيتزا

احضري طاسة على النار ويوضع بها البصل مع الثوم، بالإضافة إلى البقدونس والنعناع والريحان والفلفل وعصير الليمون بالإضافة إلى الزيت، ثم يتم وضع الطماطم التي تمت هرسها، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات.

إحضار مقلاة أخرى ويتم وضع بها اللحم انتظري حتى قليها قليلاً، ثم يتم وضع الصلصة وعصير الطماطم، واستمري جيداً.

تترك اللحمة لمدة 10 دقائق 15 دقيقة حتى بيتك تسويتها جيداً.

يتم إضافة الفلفل والملح ومن ثم يتم وضع الخليط في وعاء عميق، والتأكد أنه مغطاة جيداً، ويترك لمدة يوم قبل الاستخدام.

طريقة التحضير