وجبة إفطار شهية.. طريقة عمل طاسة بطاطس بالبسطرمة

تبحث ربات البيوت عن وصفات مختلفة وشهية من أجل عمل أطباق مختلفة على وجبة الإفطار وذلك لتقديمها لأبنائها، ويعتبر طاسة البطاطس بالبسطرمة من الاكلات اللذيذة والمشبعة ليتم تحضيرها على وجبة الإفطار وتقديمها، وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام خطوات ومكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مكونات تحضير الوصفة وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة

هناك مجموعة من المكونات تساعدك في عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة متوفرة في كافة المحلات، يمكنك تجهيزها قبل البدء في تحضير الطبق وهذه المكونات هي:

كيلو من البطاطس مقطعة مكعبات محمرة.

ثمن كيلو من البسطرمة قطع.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

كوب من فلفل ألوان مقطع مكعبات.

نصف كوب من الزيتون الأسود.

كوب ميكس شيدر .

جبنة موزريلا بمقدار كوب.

نصف لتر من الكريمة.

كمية كافية من الملح.

رشة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير طاسة بطاطس بالبسطرمة

يمكن تحضير طاسة البطاطس بالبسطرمة في المنزل من المكونات السابقة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتمثل فيما يلي: