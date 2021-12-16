وجبة إفطار شهية.. طريقة عمل طاسة بطاطس بالبسطرمة

تبحث ربات البيوت عن وصفات مختلفة وشهية من أجل عمل أطباق مختلفة على وجبة الإفطار وذلك لتقديمها لأبنائها، ويعتبر طاسة البطاطس بالبسطرمة من الاكلات اللذيذة والمشبعة ليتم تحضيرها على وجبة الإفطار وتقديمها، وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام خطوات ومكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مكونات تحضير الوصفة وكذلك خطوات التحضير.مكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة
هناك مجموعة من المكونات تساعدك في عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة متوفرة في كافة المحلات، يمكنك تجهيزها قبل البدء في تحضير الطبق وهذه المكونات هي:
- كيلو من البطاطس مقطعة مكعبات محمرة.
- ثمن كيلو من البسطرمة قطع.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.
- كوب من فلفل ألوان مقطع مكعبات.
- نصف كوب من الزيتون الأسود.
- كوب ميكس شيدر .
- جبنة موزريلا بمقدار كوب.
- نصف لتر من الكريمة.
- كمية كافية من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود
يمكن تحضير طاسة البطاطس بالبسطرمة في المنزل من المكونات السابقة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتمثل فيما يلي:
- نضع كمية كافية من الزيت في طاسة على نار ذات درجة حرارة مناسبة ثم نضيف كل من الفلفل والبصل المقطع وكذلك البسطرمة.
- نضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ونضيف البطاطس والزيتون ثم نقلب جميع المكونات.
- على المكونات السابقة نضيف كل من الكريمة وجوزة الطيب بالإضافة إلى رشة من الفلفل ورشة من الملح.
- نترك جميع المكونات معاً داخل الوعاء حتى تغلي جميع المكونات.
- نضيف الجبنة الموزاريلا على وجه المكونات السابقة ونتركها حتى تسيح في الطبق.
- عندما يصبح طبق البطاطس مع البسطرمة والجبنة الموزاريلا جاهزة يمكن وضعها في أطباق التقديم.
- يمكن تزيين وجه الطبق بإضافة البقدونس أو الكزبرة المقطعة إلى قطع صغيرة.
- توضع المكونات السابقة في طبق واحد ويتم تقديمها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء.
- يمكن تقديم الكاتشب أو نوع الصوص المناسب بجانب طبق البطاطس بالبسطرمة.
- تقدم البطاطس بالبسطرمة والجبنة وهي ساخنة مع الخبز الساخن.
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تبحث ربات البيوت عن وصفات مختلفة وشهية من أجل عمل أطباق مختلفة على وجبة الإفطار وذلك لتقديمها لأبنائها، ويعتبر طاسة البطاطس بالبسطرمة من الاكلات اللذيذة والمشبعة ليتم تحضيرها على وجبة الإفطار وتقديمها، وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام خطوات ومكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مكونات تحضير الوصفة وكذلك خطوات التحضير.مكونات عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة
هناك مجموعة من المكونات تساعدك في عمل طاسة البطاطس بالبسطرمة متوفرة في كافة المحلات، يمكنك تجهيزها قبل البدء في تحضير الطبق وهذه المكونات هي:
- كيلو من البطاطس مقطعة مكعبات محمرة.
- ثمن كيلو من البسطرمة قطع.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.
- كوب من فلفل ألوان مقطع مكعبات.
- نصف كوب من الزيتون الأسود.
- كوب ميكس شيدر .
- جبنة موزريلا بمقدار كوب.
- نصف لتر من الكريمة.
- كمية كافية من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود
يمكن تحضير طاسة البطاطس بالبسطرمة في المنزل من المكونات السابقة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتمثل فيما يلي:
- نضع كمية كافية من الزيت في طاسة على نار ذات درجة حرارة مناسبة ثم نضيف كل من الفلفل والبصل المقطع وكذلك البسطرمة.
- نضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ونضيف البطاطس والزيتون ثم نقلب جميع المكونات.
- على المكونات السابقة نضيف كل من الكريمة وجوزة الطيب بالإضافة إلى رشة من الفلفل ورشة من الملح.
- نترك جميع المكونات معاً داخل الوعاء حتى تغلي جميع المكونات.
- نضيف الجبنة الموزاريلا على وجه المكونات السابقة ونتركها حتى تسيح في الطبق.
- عندما يصبح طبق البطاطس مع البسطرمة والجبنة الموزاريلا جاهزة يمكن وضعها في أطباق التقديم.
- يمكن تزيين وجه الطبق بإضافة البقدونس أو الكزبرة المقطعة إلى قطع صغيرة.
- توضع المكونات السابقة في طبق واحد ويتم تقديمها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء.
- يمكن تقديم الكاتشب أو نوع الصوص المناسب بجانب طبق البطاطس بالبسطرمة.
- تقدم البطاطس بالبسطرمة والجبنة وهي ساخنة مع الخبز الساخن.