ماذا يحدث في الأسبوع التاسع عشر من الحمل؟ تعرفي على تطورات شهرك الخامس

بوصولكِ الأسبوع التاسع عشر من الحمل يتبقى لديكِ الآن ٢١ أسبوعاً فقط على بدء الانطلاق تكونين في الثُلث الثاني من الحمل وتحديداً أنت الآن في شهرك الخامس، وتكونين بانتظار رؤية جنينك أمام عينيكِ سيتحقق الحلم قريباً، والآن سوف نُخبركِ بأهم التطورات التي تصاحبك أنتِ وجنينك في اسبوعك الـ ١٩ واليكِ أبرز التفاصيل في الأسطر القادمة، ,لحساب فترة الحمل وعمر الجنين بشكل أكثر دقة بكل من التاريخ الميلادي والهجري يمكنكم ذلك عن طريق حاسبة الحمل بالهجري.

حوامل الاسبوع التاسع عشر

في الأسبوع التاسع عشر من الحمل قد تشعرين بثقل الحمل، وتجدين هناك ألما في ساقيكِ. قد يكون السبب في شعورك بألم الساق هو عدم تدفق الدم بسلاسة بسبب رحمك المُتنامي، والذي يضغط على الأوعية الدموية التي تنقل الدم من وإلى الساقين.

يمكن أن تفيدك بعض التمارين الرياضية الخفيفة لكي تقوين على ما هو قادم، لمتابعة التمارين الرياضية المُناسبة أثناء الحمل، قد تشعرين بمشاكل في النوم بسبب بطنك المتنامي، حيث أنك قد لا تستطيعين النوم إلا على جانب واحد، وإذا كنتِ معتادة على النوم على بطنك أو ظهرك سيصبح الأمر معقداً في الأسبوع الـ ١٩ من الحمل. يُساعدك وضع وسادة بين قدميكِ أثناء النوم.

قد تذهبين إلى الحمام بغرض التبول أكثر من مرة، وقد يسبب لكِ هذا الأمر مشكلة أخرى تؤدي إلى صعوبة في الاسترخاء والنوم العميق.

الأسبوع التاسع عشر من الحمل وجنس الجنين

الأسبوع ١٩ من الحمل وجنس الجنين. من المؤكد أنه الآن أصبحت تعرفين جنس جنينك، حيث أنه ببلوغ الشهر الخامس من الحمل يتم تحديد جنس الجنين بكل دقة من خلال الموجات فوق الصوتية، والآن لم يعد هناك مجالا للشك. استمتعي بكل التجهيزات الخاصة بجنس المولود.

شكل الجنين في الأسبوع التاسع عشر من الحمل بالسونار

ينمو طفلك الآن بشكل مُتسارع عن قبل. أصبح الآن رؤيته بالسونار يتطور أسبوعاً تلو الآخر مُتعة حقيقية، وإليك ِ أهم التطورات التي يشهدها جنينك في الأسبوع الـ ١٩ من الحمل:

طول الجنين: يبلغ طول جنينك في الأسبوع الـ 19 من الحمل ما يقارب 15 سم.

وزن الجنين: وزن الجنين في الأسبوع ١٩ يصل إلى ما يقرب من 0.23 كجم تقريباً.

حجم الجنين: يظهر جنينك بحجم حبة المانجو في الأسبوع التاسع عشر من الحمل.

نمو الرئتين: تنمو رئتي جنينك في هذا الأسبوع حيث تبدأ الممرات الهوائية الرئيسية والتي تسمى الفضائيات في التكوين.

الجلد: تُغطي بشرة جنينك في اسبوعك التاسع عشر طبقة بيضاء دُهنية لحماية بشرته من التجاعيد.

حركة الجنين: قد تشعرين بركلة جنينك للمرة الأولى في الأسبوع التاسع عشر من الحمل، وقد لا تشعرين بها فلا داعي للقلق.

الأسبوع التاسع عشر من الحمل و حركة الجنين

تتساءلين كثيراً على وسائل التواصل عن حركة جنينك في اسبوعك الـ١٩ عشر..” أنا في الأسبوع التاسع عشر من الحمل ولا أشعر بحركة الجنين ؟”، و تقلقين عندما تُخبركِ أحداهن أنها شعرت بحركة الجنين مبكراً. لا تقارني تجربتك بالآخرين، إذا كنتي تشعرين بالقلق فما عليك ِ إلا الذهاب لطبيبك لفحص الجنين بالسونار، ولكن نحب أن نُطمئنك فهذا أمر طبيعي فقد لا تشعرين بحركة جنينك إلا في الأسبوع العشرين من الحمل. فقط أيام قلائل وتشعرين بركلات طفلك.

ألم أسفل البطن في الأسبوع التاسع عشر

في الأسبوع الـ19 من الحمل تشعر الكثير من الحوامل بألم حاد في منطقة البطن، أو منطقة الورك، وذلك ناتجا عن تمدد الرباط المستدير، وهو ردة فعل طبيعية لجسدك لكي يتمدد حتى يَستعد جسمك لاستيعاب النمو الذي يحدث للجنين في هذا الوقت.

الأسبوع التاسع عشر من الحمل بتوأم

في أسبوعك الـ ١٩ وعندما يكون في رحمك أكثر من طفل واحد، قد يزداد لديك ألم الظهر وألم أسفل المعدة. ينمو رحمك بشكل أكبر من المرأة ذات الجنين الواحد، تشعرين بالضعف بمعدل أعلى. حاولي الاسترخاء وتناول الطعام الصحي المحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للطفل، وحتى لا تُصابين بفقر الدم بسبب الحمل بتوأم.

وبعد أن تناولنا أبرز وأهم التطورات التي تحدث للأم وجنينها في الأسبوع التاسع عشر من الحمل ننصحك بقراءة مقال التغذية أثناء الحمل، وذلك حتى تستطيعين تغذية جنينك التغذية السليمة، وأيضاً لكي لا يُعاني جسدك من الضعف جَرّاء فقد الفيتامينات والمعادن.

حاسبة الحمل والولادة الدقيقة من ثقفني

بعد سرد تفاصيل الأحداث المختلفة التي يمر بها الحمل في الأسبوع الثامن عشر فإننا نقدم لكم دليلاً شاملاً للمرأة الحامل من موقع ثقفني، يمكنك من خلاله معرفة مرحلة الحمل وحاسبة موعد الولادة وتفاصيل مرحلة الحمل الحالية وفي كل أسبوع حتى موعد ولادتك، كما يمكنك التعرف من خلالها على عادات التغذية الصحيحة أثناء الحمل والتمارين الرياضية والأنشطة البدنية المسموحة، كما نقدم لك أيضاً دليلا ومرجعاًً لاختيار اسم لطفلك القادم إن شاء الله يحتوي أكثر من 3 آلاف اسم ومعانيهم، ولمعرفة عمر الجنين وحساب موعد الولادة بدقة يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة.

ويمكنك أيضاً عزيزتي الإنتقال إلى مقال: ماذا يحدث في الأسبوع 18 من الحمل؟